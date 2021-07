L’Olympique de Marseille voudrait recruter encore quelques joueurs avant de finaliser son mercato. Le nom de Jérémie Boga revient avec insistance. La Provence explique ce dimanche matin que Pablo Longoria n’a pas totalement abandonné ce dossier.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’est emballé ces derniers jours avec sept officialisations de recrues et seulement deux départs en prêt : Lucas Perrin et Kevin Strootman. Pablo Longoria s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, expliquant qu’il n’y aurait pas de recrues supplémentaires sans ventes.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

SASSUOLO VEUT 30M€ POUR BOGA, L’OM VEUT ÊTRE MALIN

En attendant de vendre des joueurs, Pablo Longoria tente d’avancer sur plusieurs dossiers. Si plusieurs médias affirment qu’un accord aurait déjà été trouvé pour Pavon, d’autres expliquent qu’il n’a toujours pas lâché Jérémie Boga. L’international ivoirien natif de Marseille ne serait pas contre un retour dans sa cité natale selon La Provence. Auteur d’une bonne saison avec Sassuolo et doté d’un gros potentiel, il devrait coûter cher à l’équipe qui réussira à le récupérer…

La Provence nous informe ce dimanche matin que l’OM souhaite être malin dans ce dossier puisque Sassuolo réclame près de 25 à 30M€ pour lâcher son ailier. Il paraît peu probable de voir les dirigeants de l’Olympique de Marseille mettre autant d’argent, surtout après avoir bouclé le dossier Gerson et Leonardo Balerdi. Jérémie Boga est un joueur très convoité selon La Provence. Le Bayern Munich, qui attend clarifier la situation de Kingsley Coman, serait intéressé par le profil de l’ailier ivoirien. L’ancien joueur de Chelsea a d’ailleurs été souvent cité parmi les pistes de l’Atalanta. L’OM y pense toujours mais le dossier semble tout de même très compliqué…