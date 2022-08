Mercato OM : Longoria s’intéresse vraiment à Moise Kean?

D’après les informations de Be Football, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Moise Kean en cas de départ de Dieng et Bakambu. Une information rapidement démentie par Fabrizio Romano.

L’Olympique de Marseille vient de se séparer d’Arek Milik en attaque mais pourrait ne pas le remplacer. L’international a rejoint la Juventus Turin il y a quelques jours mais ne laissera pas un énorme vide dans l’effectif marseillais déjà bien fourni en attaquants.

En revanche, en cas de départ de Dieng et Bakambu, l’OM pourrait s’activer afin de récupérer un buteur. D’après BeFootball, le club aurait coché le nom de Moise Kean qui est de retour à la Juventus après son passage au PSG.

🔴 INFO pour @_BeFootball – L’OM veut Moise Kean 🇮🇹 en cas de départ de Dieng ou Bakambu. #TeamOM #MercatOM Les infos 👇https://t.co/e4mjMFEdQw — Adrien Munch 🇵🇱 (@AdrienMunch) August 28, 2022

Romano dément un intérêt pour Moise Kean

Seulement, d’après le très bien informé Fabrizio Romano, Kean n’est pas une piste pour l’Olympique de Marseille. Déjà sur les tablettes du club lorsqu’Andoni Zubizarreta était directeur sportif, le nom de l’attaquant a souvent été cité à l’OM.

❌ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

« C’est une situation particulière qu’il faut régler au plus vite ! »

Invité à réagir pour FC Marseille sur la gestion de Bemba Dieng à l’OM, Moussa Maaskri comprend la volonté des dirigeants de vouloir vendre leur joueur mais il réclame que la situation se règle rapidement.

« C’est dommage parce que c’est un jeune joueur. Il a l’avenir devant lui. Il ne faut pas le stopper dans son élan. C’est aussi à lui de savoir ce qu’il veut faire à l’OM. Je pense que Dieng est victime de la gestion de Tudor. Il ne veut pas mettre dans son équipe un joueur qui est sur le départ et ça peut se comprendre. Il aura plus intérêt à mettre sur le terrain quelqu’un qui va jouer cette saison plutôt qu’un joueur qui va probablement partir avant la fin du mercato. C’est une situation qui est un peu particulière. Je ne pense pas qu’il y ait de coupable dans cette affaire, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. C’est une situation qu’il faut vite régler. Bemba Dieng, c’est un bon joueur de football et il a besoin de jouer. Si ce n’est pas à l’OM, ce sera ailleurs C’est un peu un problème de riche. On a beaucoup de joueurs et on doit se séparer de plusieurs d’entre eux qui ont pourtant des qualités pour faire de la place à d’autres. » Moussa Maaskri – Source : Football Club de Marseille (08/08/2022)