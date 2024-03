Mercato OM : Longoria toujours dans le coup pour ce défenseur libre en juin !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille serait toujours à l’affût dans le dossier d’un défenseur de 26 ans qui sera libre en juin prochain. EN effet, le nom de Tosin Adarabioyo (Fulham) est une nouvelle fois évoqué…

Selon le Daily Mail, l’OM est toujours un candidat à la signature de Tosin Adarabioyo. Le défenseur anglais de 26 ans dispose d’une longue liste de prétendants, l’AC Milan, Liverpool et Tottenham auraient eux aussi entamé des discussions avec le joueur qui sera libre en juin prochain. Tosin Adarabioyo est un grand défenseur central d’1m96. L’OM le surveille depuis plusieurs mois, Fulham va lui proposer un nouveau contrat et espère le convaincre de rester…

Il y a déjà plusieurs semaines, TuttoMercatoWeb affirmait que les Marseillais apprécieraient le profil de Tosin Adarabioyo. Le défenseur central est toujours sous contrat avec Fulham mais sera libre en juin prochain. Longoria verrait d’un bon œil son arrivée pour 0€.

Tosin Adarabioyo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (25 ans) défenseur de Fulham est dans le viseur de l’OM. Le club s’est renseigné sur son profil depuis plusieurs semaines.



Il arrive en fin de contrat en fin de saison et pourrait partir libre. #TeamOM



(Tuttomercatoweb) pic.twitter.com/QSZIik2k60 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 7, 2023

Un joueur qui va plaire aux supporters de l’OM– Juninho

« Vitinha est capable de jouer à une touche de balle. C’est un joueur très intéressant pour l’Olympique de Marseille. Oui, c’est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l’agressivité qui a une envie de gagner. C’est un joueur qui va plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un bon joueur qui est capable de réaliser des bonnes choses à l’OM. Après, c’est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière. Il y a aussi eu un changement d’entraîneur qui n’était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l’ancien entraîneur allait continuer, mais je pense que Marseille fait des bonnes choses. Et avec Vitinha, c’est une force de plus. » Juninho— Source: RMC (31/01/23)

🗣️💬 @Juninhope08 : « Vitinha est un joueur intéressant pour l’OM. C’est une force en plus. Marseille réalise de bonnes choses » pic.twitter.com/lnqNHTE5h8 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 31, 2023

Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences

« Je suis très heureux d’être ici. C’est mon premier choix de venir jouer à l’OM. C’est un grand club, l’un des meilleurs en France. J’ai eu toute la confiance du président. C’est un grand pas pour moi, ils ont fait le maximum pour que je vienne. J’espère pouvoir aider le club à obtenir ses objectifs. Le prix du transfert ? Ce n’était pas difficile pour moi, je ressens beaucoup de fierté, ça montre que le club voulait vraiment me recruter. Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences ». Vitinha – source : Conférence de presse (02/02/2023)