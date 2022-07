Mercato OM : Longoria veut accélérer… plusieurs recrues attendues avant dimanche ?

Pablo Longoria avait annoncé entre 5 et 8 recrues lors de la présentation d’Igor Tudor. Le président olympien a pour le moment validé trois arrivées pour l’équipe première (Gigot, Touré et Mbemba). Plusieurs joueurs pourraient débarquer cette semaine…

En effet, selon la Provence, l’OM aimerait boucler l’arrivée de deux à trois nouveaux joueurs d’ici dimanche. La première pourrait être le gardien remplaçant du Celta Vigo, Ruben Blanco si son club lui trouve un remplaçant. Si tel est le cas, le potier de 26 ans devrait signer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Blanco, Clauss, Veretout ?

Autre dossier chaud, celui menant à Jonathan Clauss, le piston droit du RC Lens. L’OM négocie et a déjà fait deux offres refusées, le RCL veut 10M€ mais Longoria ne veut pas payer autant pour un joueur de bientôt 30 ans et qui n’a plus qu’un an de contrat. De l’autre côté, l’option menant au piston gauche d’Arsenal Nuno Tavares semble se refroidir dixit le quotidien régional. Le joueur ne serait pas convaincu par le projet marseillais. Enfin, Longoria est toujours à la recherche d’un milieu défensif, le nom de Veretout revient souvent, alors que la piste Bakayoko ne semble pas activée…

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).