Mercato OM : Longoria veut concurrencer Arsenal pour cet attaquant libre en juin ?

Wilfried Zaha intéresse l’OM. A croire les informations du Daily Mail, Marseille est rentré dans la danse pour recruter l’ailier Ivorien, libre en juin prochain. Mais la concurrence sera dure pour l’OM car Arsenal souhaite aussi le recruter.

Le mercato de l’OM commence à prendre forme. Avec des finances limitées, Longoria cherche de bonnes affaires. Le président olympien cherche des joueurs expérimentés, en fin de contrat, des pépites à revendre pour faire une plus-value… C’est avec ces critères en tête que le nom de Wilfried Zaha, en fin de contrat avec Crystal Palace, est mentionné du côté de Marseille par le Daily Mail.

Zaha est arrivé à Palace à l’été 2014, en prêt par Manchester United, avant d’être définitivement recruté par les eagles. Depuis, l’ailier a disputé 319 matchs toutes compétions confondues et a inscrit 71 buts. Il n’a jamais gagné de trophées avec Palace, malgré une finale de FA Cup en 2016, perdue 1-2 face à Manchester United. Ses bonnes performances avec son club lui ont permis d’intégrer la sélection ivoirienne à 28 reprises depuis 2017, où il marque 5 buts. Zaha a notamment participé aux CAN de 2017 et 2019.

L'OM serait le dernier club à avoir manifesté un intérêt pour Wilfried Zaha qui est en fin de contrat avec Crystal Palace. Arsenal serait également intéressé.

Zaha est très courtisé

L’ailier est en fin de contrat en juin prochain et sa situation intéresse de nombreux clubs, dont Arsenal et l’OM. Les Gunners souhaitent l’enrôler en cas de départ définitif de Folarin Balogun et de Reiss Nelson. Selon les informations du Daily Mail, le joueur a déjà refusé une offre de 10 millions d’euros par saison du club saoudien d’Al-Ittihad. Zaha veut découvrir la Ligue des champions. Une qualification de l’OM pour la prochaine édition pourrait être un argument pour convaincre l’Ivoirien de rejoindre le club.