Mercato OM : Longoria veut recruter un jeune talent offensif du Real ?

Le milieu de terrain de l’équipe réserve du Real Madrid Sergio Arribas plairait à la direction marseillaise selon FútbolTotal.

A la recherche de renforts pour préparer une saison qui va commencer dans quelques semaines seulement, le mercato de l’OM semble avancer au ralenti et mis à part Geoffrey Kondogbia et Iuri Moreira, aucun joueur n’est arrivé.

Désormais la direction marseillaise s’intéresserait au jeune Sergio Arribas, star de la Castilla et déjà convoité par des clubs espagnols notamment selon le média espagnol FútbolTotal. A maintenant 21 ans il devra, s’il n’entre pas dans les plans de l’équipe A la saison prochaine, quitter le giron madrilène.

🚨 El Girona está interesado en obtener la cesión, con opción a compra, de Sergio Arribas. Hay otros equipos españoles en la puja y el Olympique de Marsella también está muy atento a su situación. #rmalive pic.twitter.com/HSjAYAygnm — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) July 9, 2023

Le temps du passage à l’échelon supérieur

Arrivé au Real Madrid à même pas 12 ans, Arribas a fait ses classes avec les jeunes de la Maison blanche jusqu’à devenir capitaine de la Castilla sous les ordres de Raúl la saison dernière. Il avait été lancé dans le grand bain en 2020 par Zinedine Zidane et avait joué 8 matches de Liga cette saison là mais depuis il se contente de la 3ème division espagnole où il brille et quelques apparitions avec les A beaucoup plus rares.

As rapportait il y a peu que ce jeune milieu gaucher évoluant en 10 ou sur les ailes était suivi de très près par le Borussia Dortmund notamment qui l’a observé durant les rencontres de playoffs d’accession à la deuxième division où il a qualifié son équipe en demi-finale retour à la 95ème minutes.

Selon les observateurs espagnols il a montré cette saison qu’il avait l’étoffe pour jouer parmi les pros. D’ailleurs au court de ces mêmes playoffs ce sont 9 clubs différents qui avaient envoyés des émissaires sur places pour le scruter, selon As toujours.

Il serait également beaucoup apprécié par le Rayo Vallecano, Gérone et Almeria.