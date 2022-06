Mercato OM : Longoria veut se faire prêter un serial buteur argentin ?

Pablo Longoria semble préparer un possible départ d’Arek Milik. Le mercato estival pourrait être une nouvelle fois très actif, et le président de l’OM aurait une idée pour récupérer un buteur en grande forme…

Cette saison l’OM s’est appuyé sur Arek Milik et Bamba Dieng pour occuper la pointe de l’attaque, puis sur Cédric Bakambu à partir du mercato hivernal. Les deux premiers ne sont pas certains de rester à Marseille et Longoria est actif pour renforcer ce poste. Mohamed Ali Cho est déjà une première option à ce poste, les noms de Giovanni Simeone, Sékou Mara et Hwang Ui-Jo ont aussi été évoqués…

Longoria aimerait se faire prêter Julian Alvarez ?

Mais Pablo Longoria aurait aussi une autre idée, il pourrait tenter de profiter de l’effectif pléthorique de Pep Guardiola pour se faire prêter un buteur de gros calibre. Car si Manchester City s’est offert récemment Erling Haaland, le club anglais avait déjà recruter Julian Alvarez, la pépite de River Plate. Selon FootMercato, « l’Olympique de Marseille aimerait bien se faire prêter l’international argentin. En quête de renforts, l’écurie présidée par Pablo Longoria voudrait offrir le joyau de l’Albiceleste à son entraîneur, Jorge Sampaoli. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un intérêt et aucune offre n’a été formulée. »

🚨Info : Pablo Longoria 🇪🇸 rêve d’attirer Julian Alvarez 🇦🇷 en prêt. • L’attaquant de 22 ans appartient à Man City. Avec @sebnonda https://t.co/zevds96Q12 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 2, 2022





Ferran Soriano avait déjà confié fin mai que des clubs étaient intéressés pour un prêt : « on a eu plein d’offres pour Julian Alvarez, mais il ne va pas partir. Il va faire la présaison avec nous et je pense qu’il va rester ». A suivre…

Je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik — Germain

Avec une passe décisive et un but, il est l’homme du match pour beaucoup d’observateurs du football. Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, a apprécié la prestation du Sénégalais. Il va plus loin en disant qu’il est le meilleur attaquant marseillais du sprint final !

« Sur le match face à Lorient, Bamba Dieng c’est le taulier. Déjà il n’est pas titulaire, il a la force de caractère de rentrer dans le match, de remplacer Bakambu rapidement blessé. Il est buteur, passeur décisif… Malgré tout, il a cette capacité à se créer des occasions dans un style que finalement on n’a pas trop à l’OM. Une petite info que l’on glissait dans l’After c’est que Sampaoli estimait manquer d’un style direct de profondeur et Dieng apporte cela. C’est le pari qui aurait pu être gagnant à Rotterdam s’il avait concrétisé ne serait-ce qu’une occasion supplémentaire. Le match aurait été tout autre, son bilan en Coupe d’Europe aussi s’il met un autre but sur les trois ou quatre occasions qu’il a aux Pays-Bas. Là pour le coup, il offre un profil différent que n’a pas Milik mais qu’aurait pu avoir un Bakambu à 100% mais on sait qu’il ne l’est pas. Bamba Dieng, je pose la question mais c’est peut-être le meilleur attaquant de l’OM sur ce sprint final. Si on a un Milik qui revient, peut-être que Bamba Dieng, s’il n’a pas de pépin physique, je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik. » Florent Germain – Source : After Marseille (09/05/22)