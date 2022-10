Mercato OM : Longoria veut un ancien lyonnais (libre en juin prochain) ?

L’OM se cherche encore en défense. Si Mbemba s’est installé, Bailly est fragile physiquement, Balerdi et Gigot irréguliers. Pablo Longoria pourrait tenter de recruter un jeune défenseur formé à Lyon.

Selon le médio Relevo, Pablo Longoria aurait toujours un œil sur son ancien club et pourrait tenter de faire revenir un ancien lyonnais dans le championnat français. Le président olympien serait très intéressé par le profil de Mouctar Diakhaby qui sera libre en juin prochain. Le défenseur de 25 ans avait signé à Valence en 2018 alors que Longoria était encore au club…

Mouctar Diakhaby, libre en juin, et courtisé par l’OM

Diakhaby sera libre en juin prochain et malgré la détermination de Valence et de son coach Gattuso de le conserver, il ne serait pas pressé. Même si le défenseur est heureux dans l’équipe, il est attentif aux possiblités du marché et pourrait donc partir libre à la fin de la saison. Diakhaby a pourtant la confiance de Gennaro Gattuso, qui lui a déjà dit qu’il était une pièce indispensable pour lui. Pour autant le coach italien sait que e dossier est compliqué : « c’est une affaire délicate, il faut voir ce que veut le joueur, les représentants, etc. » Pour rappel, Valence avait déboursé 15M€ pour le faire venir de Lyon en 2018. L’OM pourrait le récupérer donc l’été prochain à la fin de son contrat, à moins que Valence décide de le transférer lors du mercato hivernal pour récupérer un peu d’argent…

De Diakhaby y su compleja renovación 📋Un salario bajo, que podría mejorarse. Gattuso le insiste en que aquí es importantísimo tras años difíciles 🔵Él, dispuesto a escuchar al VCF…Y al mercado. El Olympique de Marsella, atento a su situación@relevo https://t.co/oy1FhSVACi — Nacho Sanchis (@sanchis14) October 11, 2022