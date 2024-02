< Mercato OM : Longoria vise deux joueurs libres (en attaque) ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les attaquants de l’OM de la saison dernière ne sont plus là (Vitinha, Sanchez), Aubameyang est arrivé cet été et Moumbagna a été recruté cet hiver. Pablo Longoria pourrait tenter de faire venir un attaquant et un milieu offensif qui seront libres cet été…

En effet, selon the Sun, l’OM serait toujours intéressé dans l’optique de faire signer Anthony Martial qui sera libre en juin prochain. Déjà annoncé dans le viseur de l’OM cet hiver, l’attaquant français formé à Lyon a finalement décidé de rester à Manchester United jusqu’à la fin de son contrat malgré les sollicitations de l’Arabie Saoudite. Cependant, ce dossier comporte pas mal d’interrogations, Martial est blessé à l’aine et ne rejouera pas avant avril prochain au minimum et de plus l’attaquant est clairement en perte de vitesse. Ce dernier joue peu et marque de moins en moins. Lors des quatre dernières saisons, l’attaquant de 28 ans n’a marqué que 12 buts en 93 matchs de Premier League. A noter qu’en France, Monaco aimerait aussi faire revenir son ancien joueur qui avait été vendu pour près de 60M€ en 2015 !

Martial libre mais quel est son niveau ?

💣💥#EXCL ❗🇫🇷 🇹🇷 #OM 🔵⚪❗

Marseille are monitoring the situation of French player Anthony Martial and Turkish player Yusuf Yazici. pic.twitter.com/1numJPiRnI — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 12, 2024

Yazıcı en fin de contrat avec le LOSC en juin

De plus, selon Ekrem Konur, « Marseille surveille la situation du joueur français Anthony Martial et du joueur turc Yusuf Yazici. » Yusuf Yazıcı, qui a même dépanné en attaque avec le LOSC cet été, sera lui aussi libre en juin prochain.

Le quotidien britannique expliquait déjà en janvier dernier. « L’intérêt pour Anthony reste élevé. Il n’est peut-être pas très populaire à Manchester United, mais des clubs européens s’intéressent à lui. L’Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d’Anthony en janvier. Le problème, c’est le joueur lui-même. Dans l’état actuel des choses, il prévoit de terminer son contrat et de reconsidérer ses options à l’été. Anthony considère que son prochain mouvement est crucial, il n’a donc pas l’intention de se précipiter pour prendre une décision sur son avenir. »