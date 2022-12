Mercato OM : Longoria vise latéral un gauche brésilien !

Le président de l’OM, Pablo Longoria devrait de nouveau se montrer particulièrement actif durant le mercato hivernal. Le club marseillais a besoin de se renforcer plusieurs postes notamment à celui de piston gauche ou Tudor ne peut compter uniquement sur Nuno Tavares.

Après un début de saison en boulet de canon, le jeune latéral gauche portugais prêté par Arsenal s’est montré nettement moins performant. Le coach olympien Igor Tudor n’a de toute façon aucune autre option à ce poste. Les dirigeants de l’OM pourraient profiter du prochain mercato hivernal pour amener de la concurrence à Nuno Tavares et ainsi renforcer un secteur de jeu très important pour le coach olympien.

Selon les informations du journaliste Julio Miguel Neto, l’Olympique de Marseille serait intéressé par le latéral gauche de Flamengo Ayrton Lucas (25 ans). Le club brésilien aurait toutefois fait savoir que le joueur actuellement prêté par le Spartak souhaite rester au Brésil.

O #Olympique de Marseille tem interesse na aquisição do lateral esquerdo #AyrtonLucas do #SpartakMoscou, que possui negociações bem avançadas com o #Flamengo.

Os franceses foram comunicados de tratativas com o rubro-negro e desejo do atleta e de seguir na equipe brasileira! pic.twitter.com/pBBtr15IW3

— JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) December 6, 2022