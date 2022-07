Mercato OM : Longoria vise un milieu de terrain formé à Arsenal ?

Alors que le nom de Jordan Veretout revient avec insistance, Pablo Longoria aurait d’autres options au milieu de terrain. Le président de l’OM aurait ciblé un joueur des Glasgow Rangers.

Selon 90Min, l’OM serait un candidat au recrutement de Glen Kamara. Titulaire indiscutable au poste de milieu de terrain chez les Glasgow Rangers, le joueur de 26 ans a une belle cote. Cependant, l’OM est loin d’être le seul club intéressé par l’international finlandais aux 46 sélections. En effet, la Salernitana, Galatasaray, le RB Leipzig, l’Eintracht Francfort, Nottingham Forest, Bournemouth et Brighton sont aussi sur le coup.

L’OM se penche sur Glen Kamara

Sortant d’une très belle saison avec les Glasgow Rangers, Glen Kamara reste courtisé lors de ce mercato estival. Le milieu de 26 ans est dans le viseur de l’OM. Le joueur finlandais n’aura que l’embarras du choix https://t.co/askFJaEYdr — 𝖑’𝖍𝖔𝖒𝖒𝖊 𝖉𝖚 𝖌𝖍𝖊𝖙𝖙𝖔 (@daouda12831) July 29, 2022

Glen Kamara dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec le club écossais. Formé à Arsenal depuis ses 16 ans, il a été prêté à plusieurs reprises avant de rejoindre Dundee FC en 2017 puis les Glasgow Rangers en janvier 2019.

La stratégie va donc changer sur certains postes

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs ». Pablo Longoria – conférence de presse (07/07/2022)