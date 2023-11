Mercato OM : Longoria vise un milieu offensif pour cet hiver ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va devoir faire avec plusieurs absents importants lors de la CAN en janvier prochain. Les milieux offensifs Harit, Sarr et Ndiaye seront vraisemblablement convoqués avec leurs sélections. Pablo Longoria aurait dans son viseur un milieu offensif expérimenté…

En effet, des recruteurs surveillent attentivement le championnat du Danemark et le nom de Nicolai Vallys est évoqué comme un élément qui intéresse l’OM. Le joueur de 27 ans joue au Brøndby IF, il a marqué 6 buts en 12 matchs et délivré une passe décisive. Le joueur un milieu offensif axial qui peut évoluer sur les deux côtés. Vallys, 1m89 a fait ses débuts en sélection et pourrait changer d’air dès le mercato de janvier.

L’OM vise Nicolai Vallys ?

Cependant, l’OM n’est pas le seul club à suivre ses performances, car comme l’explique le journal danois Ekstra Bladet, le Betis, Wolfsburg, Manchester United, Aston Villa, Southampton et le PSV Eindhoven sont aussi intéressés. Vallys dispose d’un contrat long jusqu’en juin 2026, son transfert est évalué à 3M€ selon le site Transfermarkt.