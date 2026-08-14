Mercato OM : Lorenzi annonce des recrues conditionnées à de nouveaux départs

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste bloqué par la nécessité de vendre avant de pouvoir recruter. Interrogé au micro de L1+, le directeur sportif Grégory Lorenzi a confirmé que plusieurs joueurs sont susceptibles de rejoindre l’OM, mais uniquement si certains départs se concrétisent.

Des recrues déjà identifiées, mais l’OM doit encore vendre

À quelques jours de la reprise, le mercato OM reste étroitement lié à la situation financière du club. Grégory Lorenzi a reconnu que la direction travaille déjà sur plusieurs arrivées, mais que leur concrétisation dépend encore de ventes.

« Aujourd’hui il y’a des joueurs qui devraient nous rejoindre en cas de départs. des ventes doivent encore avoir lieu avant de pouvoir recruter. Il y a des clubs qui n’acceptent pas forcément ce que l’on souhaite, c’est une situation pas plaisante mais on va essayer de débloquer ce mercato. »

Le message du directeur sportif est clair : l’OM dispose de pistes avancées, mais ne peut pas encore accélérer sans nouvelles sorties dans l’effectif.

Cette situation oblige la direction marseillaise à patienter et à négocier simultanément dans les deux sens.

Lorenzi au micro de @ligue1plus pic.twitter.com/MVRCVae6cC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2026

Lorenzi veut « débloquer ce mercato »

Le dirigeant olympien reconnaît également la difficulté des discussions avec certains clubs, qui n’acceptent pas nécessairement les montages ou les conditions proposés par Marseille.

Dans ce contexte, le travail de Grégory Lorenzi consiste à trouver des solutions pour permettre au club de dégager suffisamment de marge de manœuvre avant de finaliser de nouveaux renforts.

Le directeur sportif ne cache pas que la situation est inconfortable, mais assure que l’Olympique de Marseille va tenter de faire évoluer les dossiers dans les prochains jours.

Pour Bruno Genesio, l’enjeu est désormais de voir son groupe se renforcer après plusieurs mouvements dans le sens des départs. Lorenzi confirme en tout cas que des recrues sont déjà ciblées et susceptibles d’arriver, à condition que l’OM parvienne d’abord à finaliser de nouvelles ventes.