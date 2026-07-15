Mercato OM : Lorenzi est clair, “Greenwood voulait quitter le club le plus vite possible !”

Interrogé sur le mercato de l’OM, Gregory Lorenzi est revenu sur le dossier Mason Greenwood et son transfert au Fenerbahçe pour 39 millions d’euros. Le dirigeant marseillais a expliqué que le club avait dû composer avec la volonté de départ du joueur et la réalité du marché.

Mercato OM : Lorenzi revient sur un dossier Greenwood compliqué

Le départ de Mason Greenwood de l’OM vers le Fenerbahçe pour 39 millions d’euros a été évoqué par Gregory Lorenzi lors d’une conférence de presse. Le dirigeant marseillais a expliqué les difficultés rencontrées par le club dans ce dossier, notamment en raison du contexte entourant l’attaquant anglais.

« Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l’image que le joueur peut avoir », a déclaré Gregory Lorenzi.



Selon lui, les possibilités étaient limitées pour l’OM malgré la valeur sportive du joueur. Le dirigeant a indiqué que le club n’avait pas reçu de nombreuses propositions concrètes pour Mason Greenwood.

« Il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup d’opportunités pour Mason », a-t-il expliqué.

Gregory Lorenzi a également précisé que les discussions avaient commencé avant l’officialisation du transfert, car le joueur avait exprimé son souhait de quitter Marseille.

« Des discussions avaient été entamées avant parce que le joueur voulait partir. Il avait une volonté de quitter le club le plus vite possible », a-t-il indiqué.

🗣️ “Greenwood voulait quitter le club le plus vite possible…” “80-100M€, le marché a décidé qu’il ne les valait pas !”#Lorenzi : “Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l’image que le joueur peut avoir. Il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup… pic.twitter.com/bb8K8aVSrm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

OM : la réalité du marché derrière le prix du transfert

Le responsable marseillais a aussi évoqué l’écart entre les attentes initiales autour du transfert de Mason Greenwood et la réalité économique du marché.

« Entre l’idée de vendre un joueur à 80-100 millions et la réalité économique, le marché a décidé qu’il ne les valait pas », a expliqué Lorenzi.

Le montant du transfert vers le Fenerbahçe s’élève à 39 millions d’euros, une opération qui correspond selon lui aux objectifs fixés par l’OM dans ce dossier.

« Le club rentre dans ce qu’il souhaitait dans ce dossier », a affirmé le dirigeant.

L’OM ne voulait pas retenir un joueur qui souhaitait partir

Gregory Lorenzi a enfin insisté sur la volonté du club de conserver certains critères dans l’état d’esprit des joueurs présents dans l’effectif.

S’il reconnaît que Mason Greenwood pouvait compter sur une certaine popularité auprès des supporters marseillais, il estime que l’OM ne pouvait pas retenir un joueur qui ne souhaitait plus poursuivre son aventure au club.

« Je peux comprendre que c’était un joueur attachant pour les supporters. Mais pour nous, un joueur qui ne veut pas porter le maillot de l’OM avec l’état d’esprit qu’on voulait, on ne va pas forcer pour le garder », a conclu Lorenzi.