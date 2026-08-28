Mercato OM : Lorenzi n’abdique pas pour Paixao !

Grégory Lorenzi a livré une nouvelle explication très claire sur la fin de mercato de l’Olympique de Marseille. Au micro de Canal+, le directeur sportif olympien a confirmé que plusieurs départs seraient nécessaires avant de pouvoir enregistrer une seule arrivée. Une contrainte qui complique directement le dossier Igor Paixao, très sollicité mais difficile à remplacer dans le contexte actuel.

« Plusieurs départs pour une arrivée »

La situation financière de l’OM continue de dicter toute la fin du mercato.

Interrogé sur Canal+, Grégory Lorenzi a rappelé que le départ d’un seul joueur ne suffirait pas à débloquer le recrutement.

« L’équation est très facile : même si on vend un joueur, on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée, donc concrètement, il faudrait qu’il y ait plusieurs départs pour qu’on puisse faire une arrivée. Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation et le problème auquel on est confronté. »

Une déclaration qui illustre à quel point les marges de manœuvre sont réduites à Marseille.

Paixao pourrait rester

Cette contrainte pèse directement sur le cas Igor Paixao.

« C’est pour ça que faire sortir Igor, c’est difficile, parce qu’on n’aura peut-être pas la possibilité de le remplacer… »

Lorenzi confirme donc qu’un départ du Brésilien pourrait poser un vrai problème sportif si l’OM n’est pas en mesure de recruter derrière.

Le directeur sportif reconnaît toutefois que Paixao reste très demandé.

« Igor fait partie des joueurs importants de l’OM, pas mal de choses peuvent se passer, c’est un joueur assez sollicité. Si c’est possible qu’il reste ? Il y a encore beaucoup de possibilités, on a envie de garder nos meilleurs joueurs, on n’a pas envie de se démunir, mais il y a aussi des contraintes liées à l’aspect économique. »

À quelques jours de la fermeture du marché, le dossier reste donc totalement ouvert. L’OM aimerait conserver Paixao, mais les impératifs économiques pourraient encore changer la donne.