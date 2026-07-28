Mercato OM : Lorenzi vise un jeune gardien français pour remplacer Rulli !

L’Olympique de Marseille anticipe un éventuel départ de Gerónimo Rulli. Selon les informations de Foot Mercato, la direction olympienne a placé Guillaume Restes en tête de sa liste si elle devait recruter un nouveau gardien durant ce mercato estival.

Guillaume Restes dans le viseur de l’OM

L’avenir de Gerónimo Rulli à Marseille demeure incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international argentin pourrait quitter l’OM avant la fermeture du marché des transferts.

Pour anticiper cette possibilité, la direction sportive marseillaise se serait renseignée sur Guillaume Restes. D’après Foot Mercato, le gardien du Toulouse FC occuperait même la première place de la short-list olympienne en cas de recrutement à ce poste.

À ce stade, le dossier reste toutefois au stade des renseignements. Aucune offre ni négociation avancée avec Toulouse n’est annoncée. L’intérêt de l’OM pourrait devenir plus concret seulement en cas de départ de l’un des gardiens actuellement présents dans l’effectif.

Un profil tourné vers l’avenir

Âgé de 21 ans, Guillaume Restes évolue avec l’équipe première du TFC depuis 2023. L’international Espoirs français compte déjà 107 rencontres sous le maillot toulousain, dont 96 en Ligue 1.

Son arrivée permettrait à Marseille de miser sur un gardien jeune et déjà expérimenté dans l’élite, alors que Rulli est désormais âgé de 34 ans. Selon l’estimation citée par Foot Mercato, le Toulousain est valorisé à environ 18 millions d’euros.

Une concurrence venue de Premier League

L’OM ne serait pas seul à suivre Guillaume Restes. Aston Villa aurait également coché son nom pour anticiper un éventuel départ d’Emiliano Martínez vers la Juventus.

Marseille devra donc attendre que la situation de Gerónimo Rulli se précise avant de décider d’accélérer ou non. Pour l’instant, Guillaume Restes représente une piste étudiée, mais son recrutement reste directement conditionné à un mouvement dans la hiérarchie des gardiens olympiens.