Mercato OM : Lucas Perri aurait recalé Marseille pour la Serie A ?

L’OM aurait tenté de s’inviter dans le dossier Lucas Perri ces derniers jours, alors que le Torino travaillait déjà sur l’arrivée du gardien brésilien. Selon Tuttosport, le portier de Leeds aurait finalement privilégié le club italien et décliné l’approche marseillaise. Une nouvelle piste qui se referme donc pour l’Olympique de Marseille, actuellement à la recherche d’une solution pour remplacer Gerónimo Rulli.

L’OM aurait tenté sa chance pour Lucas Perri

Le marché des gardiens s’anime autour de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen doit gérer le possible départ de Gerónimo Rulli, plusieurs profils sont associés à sa succession. Parmi eux, Lucas Perri aurait été approché par les dirigeants marseillais.

C’est en tout cas ce qu’affirme Tuttosport. D’après le quotidien italien, l’OM aurait tenté ces derniers jours de convaincre le gardien brésilien de revenir en Ligue 1. Une approche qui serait intervenue alors que le Torino travaillait déjà depuis plusieurs semaines sur ce dossier.

Le club italien aurait ainsi conservé une longueur d’avance dans les négociations. Cette information intervient alors que le Torino avait déjà identifié Perri comme l’une de ses principales priorités au poste de gardien. Dès le mois de juillet, Tuttosport expliquait que le directeur sportif turinois, Petrachi, travaillait sur le dossier du Brésilien, arrivé à Leeds United après son passage à l’Olympique Lyonnais.

Lucas Perri aurait privilégié le Torino

Malgré l’intérêt supposé de l’OM, Lucas Perri aurait fait un choix différent. Toujours selon Tuttosport, le gardien aurait décliné l’approche marseillaise afin de donner sa préférence au Torino.

Cette décision aurait permis au club italien de conserver l’avantage dans le dossier et d’éviter une éventuelle surenchère avec Marseille. Il ne s’agit donc pas, à ce stade, d’un transfert vers l’OM qui aurait échoué après une offre refusée : l’information rapportée concerne avant tout une approche marseillaise à laquelle le joueur aurait préféré donner suite en faveur du Torino.

Le choix de l’Italie apparaît cohérent avec les informations déjà publiées autour du joueur. Plusieurs sources ont rapporté ces dernières semaines que Lucas Perri était favorable à une arrivée au Torino, tandis que le club de Serie A cherchait activement à renforcer son poste de gardien.

Un prêt avec une option d’achat de 11 millions d’euros

Le dossier pourrait désormais entrer dans sa dernière ligne droite. Selon les informations rapportées par Tuttosport, Lucas Perri devrait rejoindre le Torino sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 11 millions d’euros.

Cette formule permettrait au club italien de récupérer le gardien de Leeds sans procéder immédiatement à un transfert définitif. Les modalités exactes restent toutefois à officialiser.

Le parcours récent de Perri explique en partie pourquoi son avenir est de nouveau au centre des discussions. Le gardien brésilien avait quitté l’OL à l’été 2025 pour rejoindre Leeds United, qui avait déboursé 16 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter des bonus. Il s’était engagé pour quatre saisons avec le club anglais.

À Leeds, Perri n’a toutefois pas réussi à s’installer durablement comme titulaire. Au mois de juillet, Tuttosport rappelait qu’il avait disputé 16 rencontres de Premier League et quatre en FA Cup, tout en ayant perdu sa place de titulaire à partir de janvier.

L’OM doit désormais regarder ailleurs

Pour Marseille, cette piste semble donc se refermer. Le contexte est d’autant plus important que le poste de gardien constitue l’un des chantiers du mercato olympien.

Le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City se précise en effet. Des informations publiées fin juillet faisaient état d’un accord entre le gardien argentin et le club anglais, tandis que les discussions entre Manchester City et l’OM portaient encore sur les modalités financières du transfert.

L’Équipe indiquait également le 30 juillet que Gerónimo Rulli et Jeffrey De Lange n’étaient pas conservés par Marseille et que le club travaillait donc sur plusieurs solutions pour renouveler son secteur des gardiens.