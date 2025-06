Mercato OM : Luis Henrique entre dans l’histoire du club !

Courtisé depuis plusieurs mois par l’Inter Milan, Luis Henrique a finalement concrétisé son départ vers le club lombard. L’ailier brésilien a donc officiellement rejoint les Nerazzurri hier soir, contre un chèque estimé à 23 millions d’euros. Un transfert important à plus d’un titre pour l’OM…

Avec ce départ vers la Serie A, Luis Henrique entre en effet directement dans le top 5 des ventes les plus chères de l’histoire du club phocéen. Une belle opération pour les dirigeants marseillais tant la perspective de le vendre à ce prix là paraissait quasiment nul il y a encore un an…

Juste derrière Anguissa et devant Lodi…

À 23 M€, le transfert de Luis Henrique égale donc celui de Renan Lodi à Al-Hilal la saison dernière, mais le dépasse en prestige en raison du calibre du club acheteur. Il devient ainsi la cinquième vente la plus chère de l’histoire olympienne, derrière Batshuayi, Drogba, Ribéry et Anguissa. Une belle récompense pour un joueur qui n’a pas toujours fait l’unanimité sur la Canebière, mais dont les qualités ont séduit un cador européen. L’Inter Milan suivait son profil depuis plusieurs mois, et a ainsi fini par boucler l’opération en ce début de mercato estival.

Les 10 ventes les plus chères de l’histoire de l’#OM 1. Batshuayi 👉Chelsea (2016-17) = 39 M€

2. Drogba 👉 Chelsea (2004-05) = 38,5 M€

3. Ribéry 👉Bayern (2007-08) = 30 M€

4. Anguissa 👉 Fulham (2018-19) = 24,85 M€

5. Luis Henrique 👉 l’Inter Milan (2025-26) = 23 M€

Ce départ vient confirmer la nouvelle stratégie de valorisation des actifs marseillais. Avec Wahi, Ndiaye et Lodi également transférés à bon prix ces deux dernières saisons, l’OM semble avoir retrouvé une forme de logique économique. Reste à savoir si d’autres éléments du groupe suivront le même chemin dans les semaines à venir…

