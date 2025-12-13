Mercato OM : “Mais c’est qui ce mec ?” L’anecdote savoureuse sur Nayef Aguerd

Avant de devenir un cadre reconnu en Ligue 1 et un défenseur respecté sur la scène européenne, Nayef Aguerd a lui aussi connu des débuts… pour le moins marquants. Wesley Lautoa, ancien coéquipier du Marocain à Dijon, a raconté une anecdote savoureuse qui en dit long sur la personnalité et le tempérament du défenseur.

Un Aguerd encore “brut de décoffrage”

Lorsque Nayef Aguerd débarque de son Maroc natal à Dijon, il est encore en pleine adaptation. Wesley Lautoa se souvient très bien de cette période :

“Aguerd ? Quand il est arrivé du Maroc, Nayef était encore brut de décoffrage.”

Mais le premier entraînement va immédiatement marquer les esprits.

Un premier entraînement… inoubliable

Le groupe participe à un stop ball, un jeu à la main où l’intensité est habituellement mesurée. La règle est simple : on coupe la course, on évite le contact inutile.

Sauf que Nayef Aguerd, lui, ne fait pas dans la demi-mesure.

“Normalement, tu reprends tranquille et tu laisses aplatir quand quelqu’un dépasse la ligne. Lui est allé découper Benjamin Jeannot !”

Un geste inattendu, presque choquant… avant de devenir un fou rire général.

“C’est qui ce mec ?” : le vestiaire hilare

La scène se poursuit dans les vestiaires, où les joueurs n’en reviennent toujours pas.

“Dans les vestiaires, on se marrait : c’est qui ce mec ?”

Loin de se braquer, Aguerd prend la situation avec humour :

“Nayef rigolait aussi. Il s’était excusé, voulait montrer qu’il était là.”

Une attitude qui résume parfaitement l’état d’esprit du joueur : engagé, intense, mais respectueux.