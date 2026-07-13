Mercato OM : malgré son départ officiel, la mission de Medhi Benatia !

Selon L’Équipe, Medhi Benatia continue d’intervenir dans les dossiers liés au mercato de l’Olympique de Marseille, alors qu’il n’occupe plus officiellement de fonction au sein du club. L’ancien directeur sportif mettrait notamment son réseau au service de l’OM pour favoriser plusieurs ventes durant ce mercato estival.

L’organigramme de l’OM continue de susciter des interrogations. D’après L’Équipe, Medhi Benatia, qui n’est plus officiellement salarié du club et ne dispose plus de bureau à La Commanderie, conserve pourtant un rôle important dans certains dossiers du mercato. Le quotidien explique que l’ancien dirigeant reste un interlocuteur privilégié de la direction marseillaise, notamment à la demande de Frank McCourt, propriétaire du club.

Selon L’Équipe, Benatia entretient toujours des relations étroites avec l’entourage de l’actionnaire américain, en particulier avec Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM. Le média précise que la direction a apprécié le travail réalisé lors du mercato hivernal, notamment sur les ventes.

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Medhi Benatia mobilisé pour trouver des offres

Toujours selon L’Équipe, Medhi Benatia poursuit actuellement un travail de mise en relation afin de générer des offres pour plusieurs joueurs de l’effectif marseillais. Le quotidien cite notamment Mason Greenwood, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg parmi les dossiers concernés.

Le média ajoute que Benatia aurait récemment obtenu une proposition en provenance d’Arabie saoudite pour Højbjerg. En revanche, L’Équipe ne précise pas les suites données à cette approche. Le joueur donnant sa priorité à l’Italie…

Cette implication soulève des questions sur le cadre exact de son intervention, alors que l’ancien international marocain exerçait auparavant la profession d’agent de joueurs avant de rejoindre la direction sportive de l’OM.

L’OM évoque une simple période de transition

Face aux interrogations, L’Équipe rapporte que l’OM dément tout mélange des genres. Le club assure qu’aucun mandat de vente n’a été confié à Medhi Benatia et réfute l’idée qu’il puisse agir comme agent dans les dossiers concernant les joueurs marseillais.

La position officielle de l’OM, relayée par L’Équipe, est que « Medhi met son réseau à disposition du club à titre gracieux » et qu’il « assure tout simplement la transition avec Grégory Lorenzi », nommé pour lui succéder.

Selon le quotidien, Lorenzi est davantage mobilisé sur la reconstruction de l’effectif avec un budget maîtrisé, tandis que Benatia continuerait à intervenir principalement sur les dossiers liés aux départs. Cette organisation s’appuie également sur Federico Balzaretti, recruté à l’époque par Benatia et toujours présent au club. D’après L’Équipe, l’ancien international italien sert de lien entre les deux hommes et travaille actuellement sur plusieurs pistes de recrutement en échangeant avec des représentants de joueurs susceptibles d’intéresser l’OM.