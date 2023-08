Mercato OM : Malinovskyi commence sérieusement irriter en interne

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco puis Iliman Ndiaye. Selon le journal l’Équipe, le mercato estival olympien n’est pas encore terminé, notamment au niveau des départs. Ruslan Malinovskyi n’est pas certain d’être conservé par le club.

L’international ukrainien, arrivé l’hiver dernier à l‘OM pour 10 millions d’euros (hors bonus) en provenance de l’Atalanta Bergame, peine à convaincre sous le maillot olympien. Auteur d’une demi-saison compliquée, avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 23 rencontres, le milieu offensif de 30 ans n’a pas justifié les attentes placées en lui par les dirigeants phocéens. Le journal l’Équipe rapporte que Ruslan Malinovski serait malheureux à Marseille et envisagerait un départ dès cet été.

Laissé sur le banc par Marcelino lors de la réception du Bayer Leverkusen (1-2) mercredi à l’Orange Vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la situation de l’Ukrainien ce jeudi en conférence de presse: « Concernant Ruslan, passer d’un système de jeu à un autre, il y a des joueurs qui sont adaptables et d’autres qui ont besoin de temps. Dans toutes les situations, on doit analyser comment l’utilisation va évoluer par rapport à un rôle. » a-t-il souligné. « La saison dernière, le rôle de Ruslan était déterminé, c’était une recrue ciblée pour le système de jeu d’Igor Tudor. Actuellement, on doit analyser la future importance de Ruslan dans le système actuel du coach et regarder toutes les possibilités. Les joueurs importants doivent aussi l’être sur le terrain, il faut un équilibre par rapport aux salaires », a ajouté le président de l’OM.

Malinovskyi de retour en Italie ?

Six mois après son arrivée, l’ancien joueur de l’Atalanta pourrait retourner en Serie A. Pour l’heure, aucun nom de club n’a encore filtré mais le joueur conserve une belle cote en Italie après son passage réussi à Bergame.

Le quotidien sportif explique par ailleurs que le joueur qui a un mal fou à s’adapter à l’OM et à la Ligue 1 commence à sérieusement irriter en interne alors qu’il a été recruté pour une somme très importante (10M€ hors bonus).