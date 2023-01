DFM, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce lundi à 17h30. Nicolas Filhol était accompagné par Rayane Benmokrane, Mourad Aerts et notre invité Franck Conte ! Au programme de cette émission : Mercato OM : MALINOVSKYI EST A MARSEILLE ! Un autre attaquant attendu? BEAUCOUP d’absents vs Troyes

