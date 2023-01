Mercato OM : Malinovskyi lâche deux informations sur son transfert !

Ce jeudi, l’OM a convié la presse au stade Vélodrome afin de présenter la dernière recrue Ruslan Malinovskyi. Pablo Longoria et le joueur ont répondu aux questions des journalistes.

Malinovskyi a expliquait notamment qu’il n’y avait pas vraiment de discussions concrètes avec des clubs anglais mais aussi qu’il pensait rejoindre l’OM dès l’été dernier.

On a parlé de moi en Angleterre mais ce n’était pas aussi concret

« L’OM a été la plus proposition la plus concrète que j’ai eu. Je n’ai pas douté quand mon agent m’en a parlé. On a parlé de moi en Angleterre mais ce n’était pas aussi concret. Je voulais déjà venir en août donc je suis l’OM depuis le début de la saison. » Ruslan Malinovskyi – source : Conférence de presse (12/01/2023)