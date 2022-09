Mercato OM : Malinovskyi oublié, Longoria tient quand même sa 12e recrue ?

Le mercato ferme ses portes ce soir à 23h. Pablo Longoria aimerait boucler une recrue offensive à condition au préalable de vendre un ou deux éléments. Cette douzième recrue ne sera pas, sauf retournement de situation, Ruslan Malinovskyi.

En effet, alors qu’un accord était évoqué entre l’OM et Ruslan Malinovskyi, son club l’Atalanta serait trop gourmand concernant son transfert. Le joueur dispose encore d’un contrat jusqu’une 2024 avec en plus une année en option. RMC Sport confirme que l’OM n’a pas réussi à se mettre d’accord avec l’Atalanta, qui demande une indemnité de transfert beaucoup importante. De plus le média précise qu’au « club, certains proches du dossier assurent que la piste est abandonnée. D’autres veulent se laisser un infime espoir au cas où les dernières 24h de mercato font réfléchir l’Atalanta. » Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria aurait activé son plan B, Amine Harit. Une information sortie par notre confrère Hakim (@Z_hakos)

Harit le plan B ? Prêt avec OA obligatoire ?

Comme l'avait dit Longoria il passe à l'action pour Harit… les choses s'accélère avec l'OM!

Le milieu offensif de 25 ans n’a jamais caché son envie de revenir à Marseille et semble encore attendre que cette possibilité arrive. Schalke 4 veut s’en séparer, un nouveau prêt mais cette fois avec une option d’achat obligatoire serait dans les tuyaux. Harit est courtisé également par Leicester, mais selon La Provence, le joueur donne sa préférence à Marseille. Pour effectuer cette opération, il faudra un départ au sein de l’effectif.

Un départ obligatoire avant ?

Longoria doit d’abord vendre un ou deux éléments. Dieng est courtisé par plusieurs clubs de L1 (Lorient, Strasbourg), Caleta Car a des touches en Angleterre. D’autres joueurs qui ne semblent pas motivés à l’idée d’un départ pourrait aussi changer d’avis, comme Balerdi suivi par Bologne, ou Bakambu absent de la feuille de match hier et qui a des touches en Espagne…

Prêt avec OA obligatoire type Bailly

