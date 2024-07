Mercato OM : Manchester United a une clause de rachat pour Greenwood !

L’Olympique de Marseille a réalisé un gros coup sportivement en récupérant Mason Greenwood. Manchester United a conservé une clause de rachat.

Manchester United a vendu cet été Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille. Son transfert s’élève à 30M€ et 50% de la revente qui iront dans les poches du club anglais. Ce lundi, Le Telegraph explique dans un article que les Reds Devils ont conservé une clause de rachat. Seulement, la somme n’a pas encore fuitée.

MU a une option de rachat pour Mason Greenwood https://t.co/jnaTe9sTFA — Foot Mercato (@footmercato) July 22, 2024

Je trouve ça choquant — Dupraz

Invité à évoquer l’arrivée de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille sur RMC, Pascal Dupraz ne comprend pas comment Pablo Longoria et ses équipes ont pu faire venir le joueur anglais malgré les polémiques. L’ancien coach déplore que les Marseillais aient pris la décision d’aller sur ce dossier.

« Ils auraient du quitter la table sur le champ[…] Pour moi, un mec qui tape une nana, qui fait des violences sur une femme, il doit être condamné ! On est tous unanimes sur ça. Je me place maintenant par rapport à l’Olympique de Marseille. C’est un grand club français, une société commerciale, le seul qui puisse concurrencer le PSG. Si j’avais été à la place de Pablo Longoria, et je ne le serais jamais, je ne l’aurais pas pris ! On oublie une chose, ils le paient 31M d’euros, le joueur va avoir une pression énorme à l’OM avec les supporters de l’OM. Tu suis donc bien mon raisonnement. Maintenant, Longoria, il a pris le risque de le faire, car un joueur de talent. Footballistiquement, c’est un bon coup, mais je ne l’aurais pas fait car je trouve ça choquant« , a déclaré Pascal Dupraz sur RMC.

J’ai échangé avec toutes les parties autour du dossier, j’ai une implication personnelle dans ce dossier

Pablo Longoria a présenté le nouveau joueur de l’OM, Mason Greenwood. « Je suis très content d’accueillir un joueur extraordinaire, l’un des plus grands espoirs de sa génération, c’était le cas à Manchester United et à Getafe. C’est un joueur différent avec de grosses qualités. De grands clubs le voulaient. Merci à sa famille et à Mason pour la confiance qu’il nous donne. C’est important de comprendre que l’arrivée de Mason nous donne le niveau des ambitions du club. J’espère qu’il va nous aider à atteindre nos objectifs. Je comprends que son arrivée suscite des questions et des interrogations. Je respecte les opinions de chacun mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. C’est le passé, une situation complexe et ancienne. Mason s’est exprimé là-dessus. Moi j’ai échangé avec toutes les parties autour du dossier, j’ai une implication personnelle dans ce dossier. Le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Je suis espagnol et je sais qu’il a été exemplaire à Getafe et dans la ville de Madrid. C’est le moment de parler de l’avenir, on parle de l’avenir. En tant que président j’accompagnerai Mason pour l’aider à atteindre les objectifs du club. Je l’aiderai en tant que joueur et en tant qu’homme. Il a toutes les valeurs que l’on veut développer dans le club comme tous ses coéquipiers qui sont là et ceux qui vont arriver. »