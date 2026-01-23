Mercato OM : Manchester United dispose d’une clause de rachat pour Greenwood ?

Selon plusieurs médias britanniques, dont Football Insider, l’Olympique de Marseille pourrait voir l’avenir de Mason Greenwood lui échapper plus vite que prévu. En cause : une clause de rachat dont disposerait Manchester United, susceptible de rebattre totalement les cartes en cas de transfert estival.

Arrivé à l’OM à l’été 2024, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme un élément offensif central du projet marseillais. Ses performances régulières et son efficacité ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, au point de replacer son ancien club, Manchester United, au cœur du dossier.

Manchester United à l’affût d’un retour de Greenwood

D’après Football Insider, les dirigeants de Manchester United auraient entamé des discussions internes concernant un éventuel retour de Mason Greenwood à Old Trafford. Une information appuyée par Topskills Sports UK, qui affirme que les Red Devils auraient pris contact avec l’Olympique de Marseille mercredi soir afin de se renseigner sur la situation contractuelle de l’attaquant anglais.

Ces démarches ne signifient pas un passage à l’action immédiat, mais elles confirment que le dossier Greenwood est suivi de près en Angleterre. Sous contrat avec l’OM, le joueur conserve toutefois une valeur stratégique importante pour le club phocéen, tant sur le plan sportif qu’économique.

Une clause de rachat estimée à 48 M€ ?

Toujours selon Topskills Sports UK, Manchester United disposerait d’une clause de rachat fixée à 48 millions d’euros, intégrée lors du transfert de Mason Greenwood à Marseille à l’été 2024. Un montant qui permettrait au club anglais de reprendre la main sur son ancien joueur sans entrer dans une surenchère avec d’autres prétendants.

A priori aucun départ de l’ailier sans une décision de transférer le joueur de la part de l’OM…

Il y a bien une clause de rachat prioritaire pour ManU mais elle ne peut s’activer qu’en cas de vente par l’OM. Elle n’est pas automatique…

L’OM n’a aucun intérêt à le laisser partir cet hiver… et Marseille reste maître dans le dossier. — Hakim (@Z_hakos) January 22, 2026



Par ailleurs, l’Atlético Madrid surveillerait également la situation. Le club espagnol aurait, selon les mêmes sources, étudié la possibilité d’une offre conséquente. Néanmoins, la priorité contractuelle supposée de Manchester United pourrait court-circuiter toute concurrence.

Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, devra composer avec un paramètre contractuel potentiellement contraignant. Le dernier mot pourrait toutefois revenir au joueur lui-même, dont les choix futurs dépendront aussi de son projet sportif et de son vécu passé en Angleterre.