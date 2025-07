Mercato OM : Mantuan plutôt que Weah ? Paixao, Bennacer… Neymar rumeur en bois ! Le bilan de la semaine !

Comme tous les vendredi on a fait un point sur les infos et rumeur mercato de l’OM lors d’un live mercato à 13h. Côté départs, les dossiers Cornelius, Bennacer, Ounahi, Simon… mais aussi les possibles arrivées avec Mantuan, Weah, Paixao et la rumeur en carton Neymar !

Départs / arrivées…