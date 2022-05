Mercato OM : Marco Otero, la recrue à venir de Longoria à la Formation ?

L’OM va devoir restructurer son centre de formation. En effet, Nasser Larguet, qui était le directeur depuis 2019, est parti. De plus, Jean-Claude Giuntini, arrivé en 2021 pour chapeauter un groupe Élite et qui aurait pu lui succéder, a aussi décidé de quitter le navire. Marco Otero pourrait débarquer…

En effet, selon le média espagnol Esportbase, Pablo Longoria pourrait faire venir un ancien du FC Valence. Marco Otero était arrivé en 2019 au sein du club espagnol alors que Pablo Longoria et Mateu Alemany étaient aux manettes. Le technicien avait auparavant travaillé en Suisse, en Russie et avec la Fédération espagnole. Le média estime que « Marco Otero a de réelles chances de devenir le nouveau directeur. » Ce dernier dispose encore de deux ans de contrat avec Valence (2024) et devra résilier avant de s’engager avec l’OM.

Marco Otero, technicien espagnol reconnu qui parle français

Ah, le prochain directeur du CdF pourrait donc être Marco Otero. #OM https://t.co/NrLagL1i1z — Nico Faure (@Nicommentator) May 11, 2022

C’est du assez haut niveau le monsieur quand même. Gros gros boulot en Suisse (Grasshopper et au FC Bâle). Une mentalité de bien répondre au valeurs des clubs / régions qui vont bien avec le projet Longoria avec qui il s’entend très bien (ils ont bossé ensembles à VCF). #OM — Nico Faure (@Nicommentator) May 11, 2022

Marco Otero a une belle réputation dans le milieu, c’est un technicien expérimenté qui parle français mais aussi anglais et allemand. L’Inter Milan, Schalke 04 seraient aussi sur le coup. Cependant l’OM dispose d’un avantage de poids avec la présence de Pablo Longoria. A suivre…

Après Nasser Larguet, Jean-Claude Giuntini claque la porte

Pour rappel voici le communiqué de l’Olympique de Marseille : » Le directeur du Centre de Formation, Nasser Larguet, a annoncé à ses équipes ce matin qu’il démissionnait de ses fonctions et quitterait le club dès la semaine prochaine pour « raisons personnelles ».