Mercato OM : Marcus Rashford, les chiffres effrayants !

L’idée de voir Marcus Rashford à l’Olympique de Marseille (OM) intrigue de nombreux fans, mais elle soulève également des questions cruciales. Alors que l’intérêt du Paris Saint-Germain (PSG) pour l’ailier anglais semble solide, les rumeurs d’un transfert vers l’OM sont bien moins crédibles. Les chiffres autour d’un transfert et du salaire de l’international anglais sont bien loin des capacités du club olympien…

Selon le média britannique TEAMtalk, le Bayern Munich se serait aussi manifesté, ajoutant une dimension supplémentaire à cette rumeur… La question de la faisabilité d’un transfert de Marcus Rashford à l’OM est au cœur des débats. Fraser Gillan, l’auteur de l’article de Teamtalk, souligne qu’il est peu probable que l’OM puisse rassembler les fonds nécessaires pour un tel coup. En effet, la situation financière actuelle du club limite ses capacités d’investissement. Rashford, dont la cote sur le marché des transferts est estimée entre 60 millions d’euros (Transfermarkt) et 71,6 millions d’euros (Football Benchmark), représente un coût qui dépasse de loin les moyens financiers de l’Olympique de Marseille.

Le Bayern et le PSG sur Rashford, un transfert d’au moins 60M€ ?

Il est également à noter que Rashford était, il y a trois ans, l’un des joueurs les plus valorisés au monde, avec une estimation atteignant 135 millions d’euros, selon le Centre international d’étude du sport (CIES). Cette réputation rend encore plus difficile la perspective d’un transfert vers un club comme l’OM. Marcus Rashford est lié au club de Manchester United jusqu’en 2028, suite à la prolongation de son contrat signée au cœur de l’été 2023. Depuis lors, il figure parmi les joueurs les mieux rémunérés, tant à Manchester que dans l’ensemble de l’Angleterre, avec un salaire hebdomadaire estimé par la presse britannique à 350 000 livres soit enviton 1.7M€ par mois, ce qui correspond à plus de 20 millions d’euros par an.

Plus de 1.5M€ / mois de salaire

En résumé, bien que l’idée d’un transfert de Marcus Rashford vers l’OM soit séduisante, elle semble peu réaliste dans le contexte actuel du mercato. La concurrence du PSG et du Bayern Munich renforce l’incertitude autour de cette rumeur. Les réseaux sociaux alimentent ces spéculations, mais il est important de rester prudent quant à leur véracité.

Rashford, une rumeur improbable

Pour conclure, même si le nom de Marcus Rashford continue de circuler dans les discussions sur le mercato, les enjeux financiers et les rivalités entre clubs rendent un transfert vers l’OM bien peu probable. Il est essentiel de suivre l’évolution de cette situation, mais pour l’instant, l’Olympique de Marseille pourrait devoir explorer des alternatives plus accessibles sur le marché des transferts.