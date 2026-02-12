Mercato OM : Marseille a tenté d’exfiltrer Geoffrey Kondogbia ?

Le mercato hivernal est clos, mais certaines discussions continuent d’alimenter l’actualité de l’OM. Une émission grecque révèle que Geoffrey Kondogbia aurait été proposé à deux clubs majeurs d’Athènes.

Geoffrey Kondogbia proposé en Grèce ?

Selon l’émission Box2Box de Betsson, les journalistes Elias Kallonas et Antonis Economides ont dévoilé qu’un départ de Geoffrey Kondogbia avait été envisagé durant le mercato hivernal. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille aurait été proposé à l’AEK Athènes et au Panathinaïkos.

Arrivé à Marseille avec un statut de cadre, Kondogbia (32 ans) possède une solide expérience européenne. Formé au RC Lens, il a notamment évolué au FC Séville, à l’Inter Milan, à l’AS Monaco, à l’Atlético de Madrid et au Valence CF. À l’OM, il est utilisé principalement comme sentinelle devant la défense.

Toujours d’après Box2Box, la direction marseillaise ne s’opposait pas à un éventuel mouvement. Les relations entre Pablo Longoria et Javier Ribalta auraient facilité la mise en relation. Malgré cela, ni l’AEK ni le Panathinaïkos n’auraient ouvert de négociations.

Les contraintes financières semblent avoir pesé. L’âge du joueur et un salaire jugé élevé (annoncé à plus de 2,5 M€ nets annuels) auraient constitué des freins majeurs pour un transfert en janvier. De plus, ses blessures récurrentes n’aident pas à convaincre un club de miser sur lui…