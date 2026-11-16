Emerson Palmieri a annoncé avoir subi une intervention chirurgicale, alors que les dernières informations sur son état physique se voulaient rassurantes. Le latéral gauche de l’OM prévoit plusieurs semaines loin des terrains, sans préciser la nature exacte de l’opération.

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Le défenseur italien a communiqué cette nouvelle sur ses réseaux sociaux, au lendemain d’une période durant laquelle aucune opération n’avait été évoquée publiquement. Emerson↗ avait quitté ses partenaires lors de la victoire de l’OM contre Toulouse (2-0), le 1er novembre, après avoir ressenti une douleur au genou. Les premiers retours concernant sa blessure faisaient état d’une simple gêne et d’une évolution encourageante. Bruno Genesio avait toutefois choisi de ne prendre aucun risque avec le joueur de 32 ans, déjà confronté à des problèmes sur cette zone par le passé. Son absence avait ensuite été confirmée pour le déplacement à Leverkusen en Ligue Europa.

Emerson évoque une récupération de plusieurs semaines

Emerson↗ a indiqué que l’intervention s’était bien déroulée et qu’il devait désormais se concentrer sur sa récupération. Il n’a pas donné de diagnostic précis ni détaillé le type de chirurgie pratiquée, mais son message fixe une première indication sur la durée de son indisponibilité.

«Un petit contretemps… La chirurgie s’est bien passée, et maintenant il est temps de se concentrer sur la récupération»

Le latéral gauche a également annoncé qu’il resterait éloigné des terrains pendant quelques semaines, avant de remercier les supporters pour leur soutien. Cette absence intervient alors qu’il occupait le poste de titulaire dans le couloir gauche de l’OM.

Ulisses Garcia en première ligne au poste de latéral gauche

La situation offre davantage de responsabilités à Ulisses Garcia, présenté comme la doublure naturelle d’Emerson↗ à gauche. L’OM doit désormais composer avec cette indisponibilité et attendre de connaître les détails de l’intervention ainsi que le calendrier exact de récupération du défenseur italien.