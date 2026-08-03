Mercato OM : Marseille conserve sa pépite Said Remadnia qui brille avec les U19 !

L’OM a remporté le tournoi Carisport grâce à sa génération U19, victorieuse du Paris FC en finale. Désigné meilleur joueur de la compétition, Said Remadnia a confirmé son importance au sein de la formation marseillaise. Quelques mois après avoir choisi de rester à Marseille malgré une proposition de Chelsea, l’attaquant de 17 ans poursuit sa progression sous le maillot olympien.

L’Olympique de Marseille peut se réjouir d’une double réussite. Sur le terrain, les U19 de l’OM ont remporté la 34e édition du tournoi national Carisport, organisée les 1er et 2 août. En dehors, le club phocéen voit Said Remadnia, l’un des jeunes éléments les plus prometteurs de son centre de formation, confirmer son potentiel après avoir décidé de poursuivre son parcours à Marseille.

Les jeunes Olympiens se sont imposés 1-0 face au Paris FC en finale pour décrocher le trophée. Une victoire collective accompagnée d’une distinction individuelle pour Remadnia, désigné meilleur joueur de la compétition selon Espoirs du Foot.

Les U19 de l’OM remportent le tournoi Carisport

Les jeunes joueurs marseillais ont signé une belle performance lors de cette 34e édition du tournoi Carisport. Après deux journées de compétition, les U19 olympiens ont remporté la finale face au Paris FC sur le score de 1-0.

Ce succès permet à la formation marseillaise de décrocher un premier trophée dans cette période de reprise. Il met également en lumière plusieurs jeunes joueurs du centre de formation, parmi lesquels Said Remadnia.

L’attaquant de 17 ans s’est particulièrement distingué durant le tournoi. Selon Espoirs du Foot, il a été élu meilleur joueur de la compétition, une récompense qui vient confirmer les progrès observés ces derniers mois.

Said Remadnia confirme son potentiel avec l’OM

Déjà remarqué lors de la saison précédente avec les U19 de l’OM et en Youth League, Said Remadnia poursuit son développement au sein de la formation olympienne.

Sa distinction au tournoi Carisport constitue une nouvelle étape dans son parcours. Elle récompense ses performances au sein d’un collectif qui a réussi à aller jusqu’au bout de la compétition et à s’imposer en finale.

À seulement 17 ans, le jeune attaquant fait partie des joueurs suivis de près dans le centre de formation marseillais. Son évolution suscite logiquement de l’attention, alors que l’OM cherche à accompagner ses meilleurs jeunes vers les équipes de niveau supérieur.

L’OM a résisté à l’intérêt de Chelsea

La trajectoire de Said Remadnia aurait toutefois pu prendre une autre direction. Comme l’avait révélé RMC Sport, plusieurs clubs européens s’étaient intéressés au jeune joueur. Chelsea lui aurait notamment proposé un contrat de cinq ans, destiné à prendre effet à sa majorité, avec un projet sportif visant à l’attirer en Angleterre.

Malgré cette proposition, Remadnia a choisi de poursuivre sa formation dans son club formateur. Le joueur a finalement signé un contrat de stagiaire avec l’OM, confirmant sa volonté de continuer à progresser à Marseille.

Son avenir pourrait ensuite évoluer vers un contrat professionnel sous certaines conditions liées à son temps de jeu. Pour le club marseillais, cette décision représente un signal positif dans la gestion de ses jeunes talents, alors que les grands clubs européens suivent de plus en plus tôt les joueurs issus des centres de formation français.

Une double victoire pour le club marseillais

En conservant Said Remadnia, puis en le voyant jouer un rôle important dans le succès des U19 au tournoi Carisport, l’OM peut donc apprécier une double réussite.

D’un côté, le club a réussi à convaincre un jeune joueur courtisé de poursuivre son développement à Marseille. De l’autre, il observe déjà les résultats de cette continuité, avec une distinction individuelle obtenue dans le cadre d’un trophée collectif.