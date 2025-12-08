Mercato OM : “Marseille ne se refuse pas. (…) mais ce n’est pas moi qui ai choisi”

Alors que le mercato continue d’alimenter les débats autour de l’Olympique de Marseille, l’agent Luis Ferrer est revenu publiquement sur l’un des dossiers les plus discutés de l’été 2025 : le transfert de Saïmon Bouabré en Arabie saoudite. Le jeune milieu offensif, aujourd’hui joueur du Neom SC, était pourtant dans le viseur de deux clubs français, le Paris FC et l’OM, avant de faire le choix de rejoindre la Saudi Pro League contre un chèque estimé à 10 millions d’euros.

Invité de l’émission En Off, Luis Ferrer a livré un récit détaillé de ce feuilleton. “J’ai travaillé sur une proposition de Marseille et du Paris FC. Pour moi, c’était hors de question d’aller plus loin avec Neom. Le travail que je fais, ce n’est pas pour moi ou pour ma poche, c’est pour la famille et le projet sportif. La décision est prise par la famille. J’amène les deux propositions, au moment où ils choisissent d’aller à Neom, ils n’avaient même pas vu la proposition économique. On a fait un entretien avec l’entraîneur Christophe Galtier et c’est ce projet qui a pris : de jouer tous les matches. Et aujourd’hui, Saïmon joue tous les matches.”



Ces déclarations apportent un éclairage précis sur la réalité du dossier, alors que de nombreuses spéculations circulaient depuis plusieurs mois autour d’un possible arrivée à Marseille.

Bouabré, les regrets et les chances manquées de l’OM

Dans la suite de son intervention, Luis Ferrer reconnaît que le choix final ne reposait pas uniquement sur des critères sportifs. “La décision finale n’était pas la mienne. Je l’assume, je le dis : Marseille ne se refuse pas. À partir du moment où il y a Medhi Benatia et l’entraîneur qui ont fait le nécessaire, la façon dont ils ont présenté les choses… Le Paris FC a fait le travail comme il faut. On avait deux très très très bonnes possibilités, mais ce n’est pas moi qui ai choisi”, a-t-il précisé.

🚨 Luis Ferrer est « EN OFF » !! 🔴🔵 Ancien directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain devenu agent, Luis explique sa méthode de recrutement à Paris, le transfert de la pépite Saimon Bouabré de l’ASM en Arabie Saoudite, etc. ⌚️RDV dimanche à 10:30 🕥#PSG #mercato #SPL pic.twitter.com/9IHACmBy3V — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) December 5, 2025



Pour l’OM, ce dossier laisse un goût d’inachevé. Le club marseillais, qui cherchait à renforcer son secteur offensif avec un profil jeune et créatif, avait identifié Bouabré comme une cible sérieuse. La présence de Medhi Benatia dans les négociations et l’implication du staff témoignaient de l’intérêt réel du club phocéen.

Aujourd’hui âgé de 19 ans, Saïmon Bouabré a disputé 9 matches de Saudi Pro League avec Neom SC. Une expérience qui interroge sur son évolution future, tant le niveau de cette compétition reste sujet à débat dans le football européen. Pour l’OM, ce dossier illustre une nouvelle fois la difficulté de rivaliser avec la puissance financière des clubs saoudiens, malgré un projet sportif qui continue d’attirer de nombreux talents.