Mercato OM : Marseille parvient à conserver trois jeunes talents très courtisés !

L’Olympique de Marseille a aussi dû se battre pour conserver plusieurs talents de son centre de formation dans les dernières heures du mercato. Antoine Valero, Victor Joseph et Milan Leccese ont tous suscité des intérêts concrets, mais le club olympien a finalement fermé la porte à leur départ. Un signal fort alors que Bruno Genesio souhaite davantage s’appuyer sur les jeunes.

Valero proche de signer professionnel

Le premier dossier concerne Antoine Valero. Courtisé notamment par le Betis Séville, qui avait transmis une offre de 500 000 euros selon L’Équipe, l’attaquant de 18 ans devrait finalement rester à Marseille.

D’après le journaliste Flavien Trésarrieu, Valero est même proche de signer son premier contrat professionnel avec l’OM.

Le club phocéen a donc choisi de sécuriser l’avenir d’un joueur très performant avec les équipes de jeunes et déjà suivi à l’étranger.

L’OM refuse deux approches pour Victor Joseph

Autre élément très courtisé : Victor Joseph. Selon La Provence, la Sampdoria s’est intéressée au milieu offensif arrivé de Sochaux en janvier dernier.

Le club italien aurait d’abord proposé un transfert sans indemnité fixe, avec 25 % à la revente et des bonus pouvant atteindre 270 000 euros. Une première proposition refusée par l’OM.

La Sampdoria serait ensuite revenue avec une offre orale estimée à 500 000 euros plus bonus.

Là encore, Marseille a choisi de résister. Malgré son absence lors de la première journée de N2, l’international U20 haïtien devrait bien poursuivre la saison 2026-2027 sous le maillot olympien.

Leccese voulait Brest, l’OM a fermé la porte

Enfin, le dossier Milan Leccese a également été chaud. Selon La Minute OM, le jeune milieu offensif de 17 ans avait trouvé un accord avec Brest, qui souhaitait l’attirer avec la perspective de l’intégrer rapidement au groupe professionnel.

Mais l’OM aurait catégoriquement refusé de laisser partir son joueur.

Leccese, international français U17, fait partie des éléments les plus prometteurs de la génération actuelle.

En conservant Valero, Joseph et Leccese malgré des offres et sollicitations concrètes, l’OM montre donc une volonté claire de protéger ses meilleurs jeunes et de leur offrir davantage de perspectives à Marseille.