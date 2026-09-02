Mercato OM : Marseille peut encore vendre dans plusieurs pays… les dates de fermeture !

Le mercato français est désormais fermé et l’Olympique de Marseille ne peut plus enregistrer de recrue. En revanche, certains départs restent encore possibles. Selon La Provence, plusieurs marchés étrangers sont toujours ouverts, ce qui laisse encore quelques portes de sortie pour certains joueurs de l’effectif.

Plusieurs marchés encore ouverts

Même après la fermeture du marché français, l’OM peut encore vendre ou prêter des joueurs vers des championnats dont le mercato est toujours actif.

Selon La Provence, les Pays-Bas et les États-Unis ferment ce mercredi 2 septembre, la Belgique le 3, la Turquie et le Portugal le 4.

La Suisse fermera ensuite le 8 septembre, la Russie le 10, le Brésil le 11 et enfin la Grèce le 15.

Cornelius, Maupay et Koum encore à surveiller

Dans les faits, les possibilités de départ semblent toutefois limitées. L’OM ne pouvant plus recruter pour compenser d’éventuelles sorties, les dirigeants n’ont pas forcément intérêt à affaiblir davantage l’effectif.

Toujours selon La Provence, les situations de Derek Cornelius, Neal Maupay et Alexi Koum restent néanmoins à surveiller dans les prochains jours.

À l’inverse, Ulisses Garcia devrait rester à Marseille et poursuivre la saison sous le maillot olympien.

Le mercato est donc fermé dans le sens des arrivées, mais pas totalement dans celui des départs. Quelques mouvements restent encore possibles à l’étranger.