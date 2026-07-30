Mercato OM : Marseille pourrait récupérer jusqu’à 15 M€ ?

Contraint de trouver de nouvelles recettes durant ce mercato, l’OM pourrait profiter de plusieurs clauses négociées lors de précédents transferts. Selon Onze Mondial, les futures ventes d’Iliman Ndiaye, Jonathan Rowe, Azzedine Ounahi ou encore Elye Wahi pourraient permettre au club marseillais d’encaisser plusieurs millions d’euros sans se séparer d’un joueur de son effectif actuel.

Ndiaye et Ounahi, les deux dossiers les plus lucratifs

Le cas d’Iliman Ndiaye représente l’une des principales opportunités. L’international sénégalais avait rejoint Everton en 2024 pour 18,5 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 1,5 million d’euros de bonus. Selon Onze Mondial, l’OM aurait également conservé 10 % de la plus-value réalisée par le club anglais lors d’une future revente. Le montant initial du transfert, pouvant atteindre 20 millions d’euros, avait bien été rapporté au moment de l’opération.

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Avec une valeur aujourd’hui estimée entre 60 et 70 millions d’euros par le média, une vente à ce niveau pourrait théoriquement rapporter entre 4 et 5 millions d’euros à Marseille.

La situation d’Azzedine Ounahi pourrait également être suivie avec attention. Onze Mondial évoque un pourcentage de 30% sur une future revente négocié lors de son départ à Gérone. Avec une clause libératoire annoncée à 25 millions d’euros, l’OM pourrait théoriquement récupérer jusqu’à 7,5 millions d’euros. Les modalités précises de cet intéressement n’ont toutefois jamais été rendues publiques : il reste notamment à déterminer si le pourcentage concerne le montant total ou uniquement la plus-value réalisée par Gérone.

Rowe, Wahi et plusieurs anciens Olympiens concernés

Jonathan Rowe disposerait également d’une clause susceptible de profiter à l’OM. Parti l’été dernier, l’ailier anglais serait suivi par plusieurs formations de Premier League. Selon Onze Mondial, Marseille pourrait récupérer entre 10 et 12 % de la plus-value en cas de nouveau transfert.

Le club olympien possède aussi un intéressement sur Elye Wahi. Lors de son départ à l’Eintracht Francfort en janvier 2025, l’OM avait obtenu 12 % sur une éventuelle plus-value future, en plus des 26 millions d’euros fixes et des bonus prévus dans l’opération.

Ismaïla Sarr et Ismaël Koné figurent également parmi les joueurs cités par Onze Mondial. Ces différentes clauses pourraient, si plusieurs ventes importantes se concrétisent, générer une recette cumulée proche de 15 millions d’euros. Aucun de ces revenus n’est cependant garanti à ce stade : ils restent entièrement conditionnés aux futurs transferts et aux modalités exactes négociées dans chaque contrat.