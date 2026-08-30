Mercato OM : Marseille prêt à s’offrir ce latéral néerlandais ?

La fin du mercato marseillais pourrait se jouer dans les toutes dernières heures. Selon le journaliste Matteo Moretto, l’OM surveille de près Daijiro Chirino, alors que deux clubs de Liga et de Serie A se sont également activés sur le dossier. Mais Marseille doit encore enregistrer une vente supplémentaire avant de pouvoir réellement avancer.

Daijiro Chirino dans le viseur de l’OM

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver une surprise.

Selon Matteo Moretto, Daijiro Chirino attire actuellement l’attention de plusieurs clubs européens. Deux formations de Liga et de Serie A se seraient manifestées dans les dernières heures.

L’Olympique de Marseille serait également très attentif à la situation du joueur.

« Deux clubs de Liga et de Serie A se bougent dans les dernières heures pour Daijiro Chirino. L’OM est également très attentif, bien qu’il ait d’abord besoin d’une vente supplémentaire. »

À ce stade, aucune offre marseillaise ni aucune négociation avancée ne sont annoncées.

L’OM attend encore des départs

Le principal frein reste toujours le même : Marseille doit vendre avant de pouvoir recruter.

Leonardo Balerdi est déjà à Rome et son transfert vers l’AS Roma devrait permettre à l’OM de poursuivre son dégraissage.

D’autres dossiers restent également à surveiller, notamment Quinten Timber, suivi par Crystal Palace, et Neal Maupay, évoqué du côté de Monza.

Si plusieurs de ces sorties se concrétisent rapidement, l’OM pourrait enfin retrouver davantage de marge pour passer à l’action.

À quelques jours de la fermeture du marché, le recrutement marseillais pourrait donc se décider dans le money-time, avec Chirino parmi les profils surveillés mais une concurrence déjà présente en Espagne et en Italie.