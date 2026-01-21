Mercato OM : “Marseille recrute un très bon joueur”… c’est Arne Slot qui le dit !

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à défier Liverpool mercredi en Ligue des champions, l’entraîneur des Reds, Arne Slot, a évoqué en conférence de presse la future recrue phocéenne Quinten Timber. L’ancien coach de Feyenoord, où Timber a joué sous ses ordres, s’est montré confiant sur le profil du joueur attendu à Marseille.

Slot commente le profil de Timber et le mercato de l’OM

En conférence de presse mardi, à la veille de la 7ᵉ journée de Ligue des champions entre l’OM et Liverpool, Arne Slot a été invité à s’exprimer sur les mouvements de mercato impliquant le club phocéen. Le technicien néerlandais a notamment évoqué Quinten Timber, milieu de terrain formé à l’Ajax qui devrait rejoindre le club provençal en provenance du Feyenoord Rotterdam dans les prochains jours.

Arne Slot est clair concernant la première recrue de l’OM (attendu ce mercredi à Marseille) : “Quinten Timber a joué sous mes ordres à Feyenoord, et surtout, c’est un grand homme. Marseille recrute un très bon joueur, et il correspond au style de De Zerbi.”#MercatOM #Timber… pic.twitter.com/LNr9y7MYrt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 21, 2026

Selon les médias présents, Slot a salué le profil humain et professionnel du joueur qu’il a eu sous ses ordres lorsqu’il dirigeait Feyenoord. Le coach des Reds a estimé que l’OM était en train de « recruter un très bon joueur » et que Timber correspondait au style de jeu prôné par Roberto De Zerbi.

Ce commentaire intervient dans un contexte où Marseille cherche à renforcer son entrejeu pour aborder le sprint final de la saison en Ligue 1 et en Ligue des champions. L’arrivée de Timber s’inscrit dans une dynamique de recrutement ciblé lancée par le club phocéen pour consolider son effectif.

Ce mercredi soir, l’OM accueille Liverpool pour un choc décisif dans le groupe de la Ligue des champions. Marseille, actuellement engagé dans une lutte serrée pour la qualification, devra se montrer solide face à une équipe anglaise en quête de régularité européenne. Le match intervient au cœur d’une période importante pour le club phocéen, entre ambitions continentales et cohésion d’équipe à maintenir.