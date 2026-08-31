Mercato OM : Marseille refuse 40 M€ pour Paixao ?

Le dossier Igor Paixao continue de s’enflammer à moins de deux jours de la fermeture du mercato. Selon le média brésilien Globo, Sunderland aurait transmis une offre totale de 40 millions d’euros pour l’ailier de l’OM, composée de 31 millions d’euros fixes et 9 millions de bonus. Une proposition que Marseille aurait refusée.

Une offre à 40 M€ repoussée par l’OM

Selon Globo, Sunderland a tenté une nouvelle offensive importante pour Igor Paixao. Le club anglais aurait proposé 31 millions d’euros fixes auxquels pourraient s’ajouter 9 millions d’euros de bonus, soit un package pouvant atteindre 40 millions d’euros.

Toujours selon le média brésilien, l’OM aurait refusé cette offre.

Le club de Sunderland a fait une offre de 40M€ pour Paixão selon @geglobo .L’OM aurait refusé cette offre qui est de 31M€ + 9M€ de bonus. — baillif dominique (@BaillifD) August 30, 2026



Un choix fort à quelques heures seulement de la clôture du marché, alors que Paixao fait partie des joueurs les plus courtisés de l’effectif marseillais.

Paixao absent à Monaco, le chrono tourne

Le Brésilien n’était pas présent avec l’OM dimanche soir lors du déplacement à Monaco, mais son absence était liée à une blessure à la cuisse. Bruno Genesio avait déjà précisé que le joueur était en soins et que son forfait n’avait rien de diplomatique.

Dans le même temps, les discussions autour de son avenir se poursuivent. Le mercato ferme mardi à 20h, ce qui laisse désormais très peu de temps à Sunderland pour revenir à la charge ou à un autre club pour entrer dans le dossier.

Après avoir déjà vu plusieurs offres ou approches se succéder, l’OM semble donc toujours vouloir maximiser la valeur de Paixao avant de prendre une décision définitive.

À ce stade, malgré l’importance de la proposition évoquée par Globo, aucun accord n’est annoncé pour le transfert du Brésilien.