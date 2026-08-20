Mercato OM : Marseille refuse 8 M€ pour Nayef Aguerd

Le dossier Nayef Aguerd connaît un nouveau rebondissement. Selon Foot Mercato, Al-Sadd est revenu à la charge pour recruter le défenseur marocain et a transmis une offre de transfert sec estimée à 8 millions d’euros, refusée par l’OM.

Al-Sadd revient après l’échec avec la Real Sociedad

L’avenir de Nayef Aguerd reste très incertain à quelques jours de la fin du mercato OM.

Après l’échec de son départ vers la Real Sociedad, le défenseur marocain est de nouveau dans le viseur d’Al-Sadd.

Selon les informations de Foot Mercato, le club qatari a formulé ces dernières heures une offre de 8 millions d’euros pour un transfert définitif. Une proposition qui a été rejetée par l’Olympique de Marseille.

Le dossier avec Al-Sadd n’est pas nouveau. Début août, les deux clubs avaient déjà été proches de trouver un terrain d’entente autour d’un prêt payant de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros. La Real Sociedad avait ensuite repris l’avantage en obtenant l’accord du joueur et de l’OM, avant que l’opération ne capote au dernier moment.

L’OM attend davantage pour Aguerd

Le retour d’Al-Sadd montre que le dossier Aguerd reste actif, mais l’offre de 8 millions d’euros n’a donc pas été jugée suffisante par Marseille.

À ce stade, Foot Mercato ne précise pas le montant réclamé par l’OM pour accepter un transfert sec du défenseur.

La situation reste particulièrement importante pour la direction marseillaise, qui cherche encore à réaliser des ventes avant de pouvoir accélérer sur plusieurs arrivées.

Nayef Aguerd reste donc un joueur susceptible de quitter Marseille avant la fermeture du marché, mais aucun accord n’est actuellement annoncé.

Al-Sadd pourrait décider de revenir avec une proposition améliorée, mais pour le moment, l’OM a clairement repoussé cette première offensive à 8 millions d’euros.