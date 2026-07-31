Mercato OM : Marseille refuse une offre, Genesio compte sur lui…

L’OM ne souhaite pas se séparer d’Alexi Koum durant ce mercato estival. Selon La Provence, le club marseillais a repoussé une offre de Zulte Waregem pour le jeune défenseur, désormais considéré comme la doublure d’Emerson Palmieri dans le projet de Bruno Genesio.

Une offre concrète de Zulte Waregem refusée

L’avenir d’Alexi Koum semble désormais s’écrire à l’Olympique de Marseille. D’après les informations de La Provence, Zulte Waregem a transmis une offre concrète pour recruter le latéral gauche de 20 ans. La direction marseillaise a toutefois décidé de repousser la proposition du club belge.

Plusieurs formations portugaises suivraient également le jeune Olympien. Initialement, Alexi Koum ne devait pourtant effectuer qu’un passage temporaire à la Commanderie avant de repartir en prêt. Le défenseur revenait d’une saison à Valenciennes, en National 1, où il avait pu bénéficier de temps de jeu.

La nouvelle direction sportive de l’OM aurait finalement changé sa position après l’avoir observé durant la préparation estivale. Le club ne travaillerait donc plus sur un nouveau prêt et souhaiterait désormais le conserver dans l’effectif professionnel.

Koum intégré dans les plans de Bruno Genesio

Toujours selon le quotidien régional, Alexi Koum entrerait pleinement dans les plans de Bruno Genesio. Le jeune Marseillais serait considéré comme la doublure d’Emerson Palmieri au poste de latéral gauche pour la saison à venir.

Sa polyvalence constitue également une option supplémentaire pour l’entraîneur olympien. Lors de la victoire de l’OM contre Nîmes jeudi en match amical, Koum a notamment dépanné en défense centrale après la sortie sur blessure de CJ Egan-Riley.

Entré en cours de rencontre, il s’est signalé par plusieurs interventions défensives importantes. Cette utilisation dans l’axe montre que Bruno Genesio peut également s’appuyer sur lui pour répondre ponctuellement à d’autres besoins dans son arrière-garde.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, Alexi Koum devrait donc poursuivre la préparation avec le groupe professionnel. Pour cela il faudra que le joueur prolonge son contrat et que l’OM trouve une porte de sortie pour Ulisses Garcia revenu de prêt…