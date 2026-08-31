Mercato OM : Marseille relance le dossier Paixao, Sunderland doit maintenant trancher

Le dossier Igor Paixao pourrait connaître un nouveau tournant dans les dernières heures du mercato. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, l’Olympique de Marseille a repris contact avec le camp du Brésilien et les discussions portent désormais sur un accord global pouvant avoisiner les 40 millions d’euros bonus compris. La balle serait désormais dans le camp de Sunderland.

L’OM reprend contact avec le camp Paixao

Alors que le dossier semblait récemment s’être refroidi, les discussions autour d’Igor Paixao auraient repris.

Selon Sacha Tavolieri, l’OM a renoué le contact avec l’entourage de l’ailier brésilien afin de tenter de finaliser une opération dans les dernières heures du mercato.

« L’Olympique de Marseille a repris contact avec le camp de Igor Paixão ! Les parties sont à table pour tenter un accord total avoisinant les 40 M€, bonus compris, comme souhaité par Franck McCourt. »

La valorisation souhaitée par Marseille tournerait donc autour de 40 millions d’euros bonus compris, un montant qui correspond aux exigences affichées ces derniers jours autour du dossier.

Sunderland doit maintenant décider

Toujours selon le journaliste belge, la suite dépend désormais du club anglais.

« À présent, tout est entre les mains de Sunderland. »

Le message est clair : si Sunderland accepte de se rapprocher des conditions demandées par l’OM, le transfert pourrait encore se débloquer.

À ce stade, aucun accord total n’est annoncé. Paixao reste donc un joueur de l’OM, mais le dossier est de nouveau très actif à l’approche de la clôture du marché.

La fin du mercato s’annonce donc particulièrement tendue pour Marseille, qui doit arbitrer entre la volonté de conserver un joueur important sportivement et l’intérêt financier d’une vente majeure.