Mercato OM : Marseille se positionne sur un grand espoir du Real Madrid

L’OM ferait partie des clubs intéressés par Franco Mastantuono, jeune milieu offensif argentin du Real Madrid. Selon Nicolò Schira, Marseille aurait pris des renseignements, mais la Fiorentina semble actuellement la plus active sur ce dossier.

L’OM parmi trois clubs français intéressés

Une nouvelle piste offensive est évoquée du côté de l’Olympique de Marseille. D’après les informations publiées par Nicolò Schira, l’OM aurait manifesté son intérêt pour Franco Mastantuono, au même titre que l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

Le journaliste italien indique également que River Plate s’est positionné sur le jeune joueur. La concurrence apparaît donc importante pour Marseille, qui n’est pas présenté comme étant en négociations avancées avec le Real Madrid à ce stade.

« Attendus des discussions directes demain pour Franco #Mastantuono à #Fiorentina en provenance de #RealMadrid. Viola poussent pour tenter de convaincre le jeune prodige, qui a également été sollicité par trois clubs de Ligue 1 (#ASMonaco, #OlympiqueMarseille et #OlympiqueLyonnais) et #RiverPlate. #transfers »

La Fiorentina semble actuellement disposer d’une longueur d’avance. Des discussions directes sont annoncées entre les différentes parties, le club italien souhaitant convaincre le joueur de rejoindre son projet.

La Fiorentina accélère pour Mastantuono

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2031, Franco Mastantuono avait officiellement rejoint le club espagnol en provenance de River Plate en août 2025. Le milieu offensif argentin, capable d’évoluer sur le côté droit ou dans une position plus centrale, est considéré comme l’un des jeunes talents importants de sa génération.

L’intérêt marseillais reste néanmoins à préciser. Aucune offre de l’OM, aucun accord avec le Real Madrid et aucune préférence du joueur pour Marseille ne sont mentionnés dans les informations disponibles.

La piste doit donc être considérée comme un intérêt ou une prise de contact, et non comme une opération avancée. La Fiorentina apparaît pour le moment comme le club le plus concret, alors que des discussions directes sont attendues autour de l’avenir de Franco Mastantuono.

Pour l’OM et Bruno Genesio, ce dossier représente une possibilité supplémentaire dans le secteur offensif, mais sa faisabilité dépendra des conditions fixées par le Real Madrid et de la décision du jeune international argentin.