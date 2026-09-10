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Mercato OM : Marseille s’est renseigné sur un jeune espoir brésilien !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille aurait exploré une nouvelle piste au Brésil lors du dernier mercato. Selon le journaliste brésilien Tainan Nunes, le club olympien s’est renseigné sur Henrique Menke, jeune joueur formé à l’Internacional Porto Alegre.

Le prometteur brésilien aurait également suscité l’intérêt de Leeds United et du Real Betis au cours de la dernière fenêtre des transferts.

« Henrique Menke, l’une des promesses de la formation de l’Inter, a reçu des sondages de Leeds United, Olympique de Marseille et Real Betis lors de la dernière fenêtre de transferts. »

Passé par les catégories de jeunes de la Seleção brésilienne, Menke n’a toutefois pas encore eu sa chance avec l’équipe première de l’Internacional.

Un dossier à suivre pour l’avenir ?

D’après Tainan Nunes, le jeune joueur devrait rester au club jusqu’à la fin de la saison dans l’attente d’une opportunité chez les professionnels.

Si celle-ci ne venait pas, un départ pourrait alors devenir une possibilité dès la saison prochaine.

Pour l’OM, il ne s’agit à ce stade que d’un sondage, et aucun élément ne permet d’évoquer une négociation avancée ou une offre. Mais cette information confirme l’intérêt du club marseillais pour des profils jeunes à fort potentiel, susceptibles de représenter aussi bien une solution sportive qu’un investissement d’avenir.

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