Mercato OM : Marseille s’intéresse à ce talent offensif pour plus tard ?

L’Olympique de Marseille aurait activé une nouvelle piste offensive en début de semaine. Selon Marca, le club marseillais s’est renseigné sur Mohamed Ali Zoma, attaquant italien de 22 ans qui évolue au 1. FC Nuremberg. Mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué : West Ham aurait déjà vu une offre de 20 millions d’euros refusée par le club allemand. Une piste pour un avenir avec plus de moyens ?

L’OM se renseigne sur Zoma

Alors que l’OM n’avait pas de marge pour recruter, une nouvelle piste apparaît dans le secteur offensif. Selon Marca, Marseille s’est positionné sur Mohamed Ali Zoma, l’une des révélations du 1. FC Nuremberg.

Le jeune attaquant de 22 ans suscite déjà plusieurs intérêts en Europe. West Ham aurait notamment formulé une proposition de 20 millions d’euros, repoussée par Nuremberg.

Le club allemand ne semble pas disposé à se séparer facilement de son numéro 9. Son président du conseil de surveillance avait d’ailleurs évoqué un montant d’au moins 20 millions d’euros pour envisager un transfert.

Une opération très difficile pour Marseille, un joueur surveillé pour le futur ?

Arrivé l’été dernier en provenance de l’UC AlbinoLeffe, pensionnaire de troisième division italienne, pour environ 1,5 million d’euros, Zoma a rapidement fait grimper sa cote.

L’attaquant s’est notamment illustré récemment avec un triplé face au Dynamo Dresde. Ses performances ont également attiré l’attention du RC Lens et du Paris FC, cités parmi ses courtisans par la presse allemande.

Pour l’OM, le dossier apparaît toutefois particulièrement complexe. Nuremberg n’aurait aucune nécessité de vendre et son entraîneur Miroslav Klose souhaiterait conserver le joueur. Surtout, Marseille doit encore composer avec ses importantes contraintes financières. À ce stade, Marca évoque seulement une prise de renseignements de l’OM : aucune offre marseillaise ni négociation avancée n’est annoncée.