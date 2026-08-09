Mercato OM : Marseille s’intéresse à Di Gregorio !

L’Olympique de Marseille continue de prospecter pour renforcer le poste de gardien. Selon Tuttomercatoweb, le club olympien s’intéresse à Michele Di Gregorio, actuellement à la Juventus.

Alors que Gerónimo Rulli est sur le départ, l’OM étudie plusieurs profils pour lui trouver un successeur.

D’après Tuttomercatoweb, Michele Di Gregorio figure parmi les gardiens suivis par Marseille. Le média italien indique également que Valence est intéressé par le joueur.

La concurrence s’annonce toutefois importante. Toujours selon TMW, la Premier League reste actuellement en pole position dans ce dossier.

À ce stade, il est seulement question d’un intérêt de l’OM. Aucun accord ni offre officielle de Marseille à la Juventus n’est évoqué.

Le nom de Di Gregorio vient donc s’ajouter aux différentes pistes étudiées par la direction marseillaise pour le poste de gardien.

La situation pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours, mais l’OM ne semble pas être le mieux placé à ce stade. La concurrence anglaise représente pour l’instant l’obstacle principal dans ce dossier.