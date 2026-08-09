Mercato OM : Marseille s’intéresse à Josh Doig !

L’Olympique de Marseille surveille une nouvelle piste au poste de latéral gauche. Selon le Daily Record, relayé par Tuttomercatoweb, le club olympien s’intéresse à Josh Doig, défenseur écossais de 24 ans actuellement sous contrat avec Sassuolo.

L’OM de nouveau sur Josh Doig

Le nom de Josh Doig n’est pas nouveau du côté de Marseille.

Selon Tuttomercatoweb, qui relaie les informations du Daily Record, l’OM suit actuellement le latéral gauche de Sassuolo. Le club marseillais s’était déjà intéressé à l’Écossais en 2024, au moment où Sassuolo l’avait recruté.

Depuis, Doig s’est installé en Serie A. La saison dernière, il a disputé 30 rencontres dans le championnat italien.

Le joueur possède encore deux années de contrat avec Sassuolo.

Sunderland et l’Olympiakos également intéressés

L’OM n’est toutefois pas seul sur le dossier.

Sunderland étudie également la possibilité de recruter le défenseur écossais, tandis que l’Olympiakos est aussi cité parmi les clubs intéressés.

Selon la source, Josh Doig pourrait quitter Sassuolo au cours de ce mercato estival.

À ce stade, il est uniquement question d’un intérêt de Marseille. Aucune offre officielle ni négociation avancée avec Sassuolo n’est évoquée.

Cette piste montre néanmoins que l’OM continue d’explorer le marché pour renforcer ses couloirs défensifs, dans un effectif encore susceptible de connaître plusieurs mouvements avant la fin du mercato.