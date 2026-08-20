Mercato OM : Marseille sonde Cagliari pour Sebastiano Esposito…

L’Olympique de Marseille explore une nouvelle piste offensive. Selon L’Unione Sarda, l’OM a pris des renseignements auprès de Cagliari concernant Sebastiano Esposito, dont la situation s’est fortement dégradée en Sardaigne.

L’OM se renseigne sur Esposito

Le mercato de l’OM continue de s’activer en coulisses malgré les contraintes économiques qui entourent le club.

Selon les informations de L’Unione Sarda, l’Olympique de Marseille a sondé Cagliari au sujet de Sebastiano Esposito, attaquant italien de 24 ans.

À ce stade, aucune offre marseillaise n’est évoquée. Le dossier apparaît donc encore préliminaire.

Le quotidien sarde indique néanmoins qu’un départ sous la forme d’un prêt à l’étranger fait partie des solutions envisagées pour le joueur. Peu de clubs seraient actuellement prêts à répondre aux exigences économiques de Cagliari, ce qui pourrait ouvrir la porte à une opération temporaire.

Pour l’OM, un prêt permettrait de limiter le coût immédiat du dossier tout en ajoutant une solution offensive supplémentaire à l’effectif de Bruno Genesio.

Une situation très tendue avec Cagliari

La piste intervient surtout dans un contexte particulièrement compliqué pour Sebastiano Esposito.

Le 1er août, Cagliari avait officiellement annoncé que l’attaquant avait quitté sans autorisation le stage de l’équipe première. Le club précisait que le joueur n’avait fourni aucune justification et qu’il ne participerait pas au match amical face à l’Union Berlin. Son avenir au sein du club sarde apparaît donc incertain.

Esposito avait été définitivement recruté par Cagliari après un prêt en provenance de l’Inter Milan. Sa carrière l’a déjà conduit dans plusieurs clubs, notamment la SPAL, Venise, Bâle, Anderlecht, Bari, la Sampdoria et Empoli.

Capable d’évoluer en soutien de l’attaquant, il pourrait offrir une option supplémentaire dans l’animation offensive de l’OM.

Mais à ce stade, la prudence reste nécessaire : Marseille s’est uniquement renseigné sur sa situation et aucune négociation avancée ni offre concrète n’est annoncée.