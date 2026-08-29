Mercato OM : Marseille suit de près un jeune latéral d’Eredivisie !

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Oliver Braude pour renforcer son couloir droit. Selon le média néerlandais LC, le latéral de 22 ans du SC Heerenveen est suivi de près par l’OM, mais aucune négociation n’est encore engagée entre les deux clubs. Le club néerlandais souhaite conserver son joueur cette saison.

Braude dans le viseur de l’OM

Le mercato marseillais pourrait réserver une nouvelle piste au poste de latéral droit. D’après le média néerlandais LC, Oliver Braude suscite un intérêt marqué de la part de l’Olympique de Marseille.

Le défenseur de 22 ans est arrivé au centre de formation du SC Heerenveen à 17 ans, en provenance de Valerenga. Il est actuellement sous contrat jusqu’en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire.

À ce stade, la situation reste toutefois au stade de l’intérêt. Selon LC, aucune négociation n’est actuellement en cours entre l’OM et Heerenveen.

Heerenveen veut garder son latéral

Le club néerlandais ne semble d’ailleurs pas pressé de se séparer de Braude. Heerenveen souhaite conserver son effectif au complet pour la saison et entend donc résister aux sollicitations dans les derniers jours du mercato.

Le média précise également que le club a récemment reçu une offre d’une autre formation française pour Jacob Trenskow, sans que celle-ci ne soit jugée suffisante.

Dans le cas de Braude, l’OM reste donc pour l’instant en observation, sans offre ni discussion concrète annoncée.

Une piste à suivre néanmoins, alors que Marseille cherche encore à renforcer plusieurs postes avant la fermeture du marché.