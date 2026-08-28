Mercato OM : Marseille tente encore de faire monter les enchères pour Paixao

Le dossier Igor Paixao entre dans une phase décisive. Selon L’Équipe, l’ailier brésilien reste sur le départ et Sunderland a déjà transmis une offre qui se rapproche du montant attendu par Frank McCourt. Mais l’OM et ses mandataires continuent de sonder le marché afin de provoquer une concurrence et obtenir davantage pour le joueur de 26 ans.







Sunderland avance, mais l’OM attend encore mieux

Selon L’Équipe, Igor Paixao est actuellement ouvert à un nouveau challenge à l’étranger et l’OM souhaite le vendre.

Le quotidien précise toutefois que cette volonté ne serait pas partagée par tout le monde en interne. Bruno Genesio aimerait conserver ses meilleurs éléments, tandis que Grégory Lorenzi travaille surtout sur les arrivées. À l’inverse, Frank McCourt, son entourage et les représentants de Unique Sports Group poussent pour obtenir des sorties.

Paixao, considéré comme la plus grosse valeur marchande de l’effectif depuis le départ de Mason Greenwood, est logiquement au cœur de cette stratégie.

Sunderland a déjà formulé une offre cette semaine, qui se rapprocherait du montant jugé acceptable par McCourt. Mais Marseille ne veut pas encore se précipiter.

L’OM et ses mandataires continuent de sonder d’autres clubs anglais ainsi que plusieurs formations du Golfe, dans l’espoir de faire monter les enchères. Sunderland restait toutefois en pole jeudi.

Une gêne musculaire qui complique encore le dossier

En parallèle du mercato, Paixao doit aussi gérer un problème physique.

Toujours selon L’Équipe, le Brésilien traîne des douleurs musculaires depuis la semaine dernière, avant même la réception de Strasbourg. Il suit actuellement un programme adapté et effectue surtout des soins.

Après avoir participé à une partie de l’entraînement jeudi, il aurait ressenti une nouvelle alerte. Un point doit être effectué samedi concernant sa participation au déplacement à Monaco.

Le quotidien précise que cette gêne n’a rien de diplomatique et qu’elle est bien réelle.

Recruté au Feyenoord en juillet 2025 pour 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus, Paixao se retrouve donc aujourd’hui au centre d’un dossier qui mêle enjeux sportifs, financiers et médicaux. À quelques jours de la fin du mercato, l’OM semble surtout vouloir maximiser la valeur de son ailier avant de prendre une décision définitive.